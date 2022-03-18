https://uz.sputniknews.ru/20220318/iran-smog-rossiya-tem-bolee-spravitsya-ekspert-pro-opyt-jizni-pod-sanktsiyami-23419514.html

"Иран смог, Россия тем более справится". Эксперт про опыт жизни под санкциями

"Иран смог, Россия тем более справится". Эксперт про опыт жизни под санкциями

Кандидат политических наук, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев рассказал, что ждет Россию в обозримом будущем.

2022-03-18T21:00+0500

2022-03-18T21:00+0500

2022-03-18T21:00+0500

россия

иран

санкции

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Иран живет под санкциями более 40 лет, но это не потопило экономику исламской республики, а наоборот, подтолкнуло страну к развитию собственного производства, промышленности и туризма. О том, какой иранский опыт может перенять Россия и станет ли Тегеран основным партнером Москвы, поговорили с политологом, профессором Национального исследовательского университета "ВШЭ" Дмитрием Евстафьевым.У России и Ирана разные стартовые условия"Против Ирана американские санкции были введены в абсолютно иную историческую эпоху. Иран находился в состоянии начальной стадии индустриализации, причем первой фазы реализации. У нас стоит вопрос о третьей фазе модернизации. Первую фазу мы закончили даже не при Ленине, а при Сергее Юльевиче Витте (до революции 1917 года – ред.). И мы не находимся в состоянии полной экономической и политической изоляции, как иранцы", - отметил эксперт.Рынок России гораздо больше, есть партнеры по зоне свободной торговле ЕАЭС, "поэтому у нас с иранцами абсолютно разные стартовые условия". Но если Иран в более худших геоэкономических, а главное социальных внутренних условиях смог выжить, это говорит о многом, считает Евстафьев.Нужно учитывать еще и такой момент: Иран на протяжении довольно длительного времени вел очень кровопролитную войну с Ираком.Три источника силыЭксперт пояснил, что было три источника, благодаря которым Иран смог добиться того состояния экономики, в котором находится сейчас."Первое - это смягчение продовольственной ситуации, потому что в отличие от нас Иран вошел в состояние санкций с тяжелейшими проблемами по самоснабжению продовольствием. Второе - это тихое не анонсируемое восстановление экономических связей с теми, кто готов работать по разным схемам, в том числе серым, через наличные инструменты, по бартеру. Иран вышел за рамки тех экономических систем, которые были стандартными. Третье - это сохранение социальной стабильности, помощь костяку социальных групп, которые поддерживают исламское правительство в Иране, которые обеспечили подавление двух попыток широкомасшабных цветных революций" - пояснил собеседник.Благодаря этим трем составляющим Иран, по словам политолога, смог добиться очень серьезных прорывов в области машиностроения, даже ориентируясь исключительно на свой рынок. А это примерно в два раза меньше, чем внутренний рынок в России."Мы обнаружим, что у нас полно всего""Нас поставили в ситуацию, когда мы сможем все. Нас долго учили, что нужно добиваться экономических результатов минимальными затратами сил и средств. Поэтому, если есть иностранные комплектующие, почему бы их не купить. Но наш "АвтоВАЗ" может производить собственные комплектующие. И еще может выясниться, что у нас есть и несколько автомобильных заводов. Но автомобили - это не главная наша проблема", - говорит Евстафьев.Главная, уточняет он, это электронные составляющие, но даже их Россия может делать. Так же, как и собственные программы писать. Для этого "нужно поставить нас в ситуацию, когда другого выхода не будет".Главное - пройти период переосмысления навалившихся сложностей, говорит Евстафьев."Ближайшие два с половиной месяца – это выявление и ликвидация социально значимых дыр, решение кризисных социальных задач. Это могут быть простые вещи, начиная от туалетной бумаги и заканчивая моющими средствами. Все это придется делать в режиме ручного управления. У нас скоро вообще не будет никаких невидимых рук рынка. И не надо бояться, если чиновники и министры будут решать возникающие проблемы".А дальше, по его словам, от трех до шести месяцев будут формироваться новые механизмы экономического роста с опорой на внутренние ресурсы и возможности. Нужно будет восстановить сложные логистические системы, "потому что туалетная бумага - это очень простая цепочка, а вот сборка самолета или автомобиля – сложная. Это уже будет формирование основы для нового экономического роста.Окончательный разворотЧто касается перспектив для прихода российского бизнеса в Иран, то они, по мнению эксперта, откроются после того, "как мы завершим операцию по денацификации на Украине"."Иранцы – очень специфичный древнейший народ. Когда они почувствуют, что мы не сдаемся и выдержали, как и они, давление американцев, не сломались и показали, что можем, начнется очень серьезный разговор. Главным элементом которого будут не фисташки и помидоры, а открытие глобально значимого логистического коридора с севера на юг. Это будущее мира. И если мы сможем с иранцами по этому поводу договориться, то не будет проблем и с арабским Востоком, и с африканскими странами – а это рынок для нас", - уверен Евстафьев.При этом американцы и особенно англичане, по его словам, будут гадить России, "стараться выкинуть нас из совместных проектов". Не случайно они сейчас пытаются договариваться с иранцами.Но противостоять этой агрессии англосаксов поможет российская искренность, считает эксперт. Так нужно вести себя не только с Ираном, но и с арабскими партнерами с Аравийского полуострова."Американцы еще могут потерпеть, а европейцам важно свалить нас быстро, потому что часики тикают. Потому что следующий отопительный сезон у них может проходить в таком же режиме, что и этот, а американского сланцевого газа на Европу не хватит. Либо хватит только на Европу. Но тогда резко изменится ситуация в Восточной Азии. Поэтому нам надо проще относиться к сегодняшней ситуации", - заключил Дмитрий Евстафьев.Полностью интервью смотрите на рутьюб-канале "Sputnik на русском"

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иран, санкции