Узбекистан и Китай намерены активизировать экономическое сотрудничество

Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений между ними.

Идею формирования "Экономического пояса Шелкового пути" выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Впервые он озвучил ее во время выступления в Нур-Султане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013-го.