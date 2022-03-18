https://uz.sputniknews.ru/20220318/kak-uzbekistan-i-kitay-namereny-aktivizirovat-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-23410650.html
Узбекистан и Китай намерены активизировать экономическое сотрудничество
Узбекистан и Китай намерены активизировать экономическое сотрудничество
Китайская сторона поддержала инициативу о проведении 25 марта в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума Узбекско-Китайского форума "Промышленная кооперация. Новые возможности".
2022-03-18T12:35+0500
2022-03-18T12:35+0500
2022-03-18T12:52+0500
экономика
китай
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В министерстве инвестиций и внешней торговли состоялись переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Узбекистане Цзян Янь. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и меры по реализации договоренностей, достигнутых по итогам беседы глав двух республик.Отдельно отметили динамику сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, транспортно-логистической, банковской и других сферах.Участники дискуссии определили дальнейшие действия по реализации межправительственной программы торгово-экономического и инвестиционного-сотрудничества на 2022-2026 гг., подписанной в рамках визита Шавката Мирзиёева в КНР в феврале текущего года.Китайская сторона поддержала инициативу о проведении 25 марта в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума Узбекско-Китайского форума "Промышленная кооперация. Новые возможности".Обсуждены меры по подготовке к мероприятиям, проходящим в этом году в Узбекистане, под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.По итогам переговоров стороны выразили готовность к активизации дальнейшего взаимодействия по повышению эффективности двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.Узбекистан активно сотрудничает с Китаем также в рамках инициативы "Один пояс — один путь", которая подразумевает, в том числе создание трех трансевразийских экономических коридоров: северного (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа), центрального (Китай — Центральная и Передняя Азия — Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан).
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Узбекистан и Китай намерены активизировать экономическое сотрудничество
12:35 18.03.2022 (обновлено: 12:52 18.03.2022) Подписаться на
Китайская сторона поддержала инициативу о проведении 25 марта в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума Узбекско-Китайского форума "Промышленная кооперация. Новые возможности".
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
В министерстве инвестиций и внешней торговли состоялись
переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Узбекистане Цзян Янь. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и меры по реализации договоренностей, достигнутых по итогам беседы глав двух республик.
Отдельно отметили динамику сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, транспортно-логистической, банковской и других сферах.
Участники дискуссии определили дальнейшие действия по реализации межправительственной программы торгово-экономического и инвестиционного-сотрудничества на 2022-2026 гг., подписанной в рамках визита Шавката Мирзиёева в КНР в феврале текущего года.
Китайская сторона поддержала инициативу о проведении 25 марта в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума Узбекско-Китайского форума "Промышленная кооперация. Новые возможности".
Обсуждены меры по подготовке к мероприятиям, проходящим в этом году в Узбекистане, под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.
По итогам переговоров стороны выразили готовность к активизации дальнейшего взаимодействия по повышению эффективности двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.
Узбекистан активно сотрудничает с Китаем также в рамках инициативы "Один пояс — один путь", которая подразумевает, в том числе создание трех трансевразийских экономических коридоров: северного (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа), центрального (Китай — Центральная и Передняя Азия — Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан).
"Один пояс — один путь"
Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений между ними.
Идею формирования "Экономического пояса Шелкового пути" выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Впервые он озвучил ее во время выступления в Нур-Султане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013-го.