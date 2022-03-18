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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220318/na-kakix-dorogax-tashkenta-zaplanirovan-remont-v-blijayshee-vremya--karta-23420129.html
На каких дорогах Ташкента запланирован ремонт в ближайшее время — карта
На каких дорогах Ташкента запланирован ремонт в ближайшее время — карта
Известно, что работы начнутся с 19 марта. О том, когда их планируют завершить в хокимияте не указали.
2022-03-18T18:57+0500
2022-03-18T18:57+0500
общество
ремонт дорог
ташкент
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули. С 19 марта там будут проводиться ремонтные работы. О сроках их окончания не сообщается.С завтрашнего дня будут ограничены следующие участки:В городской администрации извинились за неудобства и рекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями (улица Тантана открыта для движения транспорта).
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ремонт дорог, ташкент, хокимият ташкента

На каких дорогах Ташкента запланирован ремонт в ближайшее время — карта

18:57 18.03.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобильное движение в городе
Автомобильное движение в городе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Известно, что работы начнутся с 19 марта. О том, когда их планируют завершить в хокимияте не указали.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули. С 19 марта там будут проводиться ремонтные работы. О сроках их окончания не сообщается.
© Хокимият г. ТашкентаРемонт дороги в Ташкенте
Ремонт дороги в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2022
Ремонт дороги в Ташкенте
© Хокимият г. Ташкента
С завтрашнего дня будут ограничены следующие участки:
Часть дороги рядом с ТРК "Компас";
Поворот с кольцевой дороги от пересечения с улицей Тантана на улицу Фаргона йули.
В городской администрации извинились за неудобства и рекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями (улица Тантана открыта для движения транспорта).
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