https://uz.sputniknews.ru/20220318/na-kakix-dorogax-tashkenta-zaplanirovan-remont-v-blijayshee-vremya--karta-23420129.html
На каких дорогах Ташкента запланирован ремонт в ближайшее время — карта
На каких дорогах Ташкента запланирован ремонт в ближайшее время — карта
Известно, что работы начнутся с 19 марта. О том, когда их планируют завершить в хокимияте не указали.
2022-03-18T18:57+0500
2022-03-18T18:57+0500
2022-03-18T18:57+0500
общество
ремонт дорог
ташкент
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули. С 19 марта там будут проводиться ремонтные работы. О сроках их окончания не сообщается.С завтрашнего дня будут ограничены следующие участки:В городской администрации извинились за неудобства и рекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями (улица Тантана открыта для движения транспорта).
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ремонт дорог, ташкент, хокимият ташкента
На каких дорогах Ташкента запланирован ремонт в ближайшее время — карта
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Известно, что работы начнутся с 19 марта. О том, когда их планируют завершить в хокимияте не указали.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
В столичном хокимияте предупредили
жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули. С 19 марта там будут проводиться ремонтные работы. О сроках их окончания не сообщается.
С завтрашнего дня будут ограничены следующие участки:
Часть дороги рядом с ТРК "Компас";
Поворот с кольцевой дороги от пересечения с улицей Тантана на улицу Фаргона йули.
В городской администрации извинились за неудобства и рекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями (улица Тантана открыта для движения транспорта).