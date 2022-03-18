https://uz.sputniknews.ru/20220318/na-kakix-dorogax-tashkenta-zaplanirovan-remont-v-blijayshee-vremya--karta-23420129.html

На каких дорогах Ташкента запланирован ремонт в ближайшее время — карта

На каких дорогах Ташкента запланирован ремонт в ближайшее время — карта

Известно, что работы начнутся с 19 марта. О том, когда их планируют завершить в хокимияте не указали.

2022-03-18T18:57+0500

2022-03-18T18:57+0500

2022-03-18T18:57+0500

общество

ремонт дорог

ташкент

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В столичном хокимияте предупредили жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули. С 19 марта там будут проводиться ремонтные работы. О сроках их окончания не сообщается.С завтрашнего дня будут ограничены следующие участки:В городской администрации извинились за неудобства и рекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями (улица Тантана открыта для движения транспорта).

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ремонт дорог, ташкент, хокимият ташкента