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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Названа неожиданная польза пива
Названа неожиданная польза пива
Употребление пива не всегда вредно для здоровья, пришла к выводу диетолог Серена Пун. В некоторых случаях напиток способен помочь сохранить здоровье.
2022-03-18T07:30+0500
2022-03-18T07:30+0500
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пиво
здоровье
диетолог
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Умеренное употребление пива полезно для здоровье. Такую точку зрения высказала диетолог Серена Пун в беседе с порталом Eat This, Not That. По ее словам, пиво является источником антиоксидантов, полезных для организма.Дело в том, что пиво производят из злаков, содержащих полифенолы, объяснила эксперт. Также в состав пива входят ячменный солод и хмель, а они содержат вещества кверцетин, эпикатехин и галовая кислота. Все они обладают антиоксидантными свойствами.Антиоксиданты, в свою очередь, помогают организму защитить клетки от воздействия свободных радикалов, говорит Пун."Свободные радикалы могут вызывать окислительный стресс, который ускоряет процесс старения и провоцирует развитие болезней. Пиво действительно может помочь сохранить здоровье вашего организма, если употреблять его в умеренных количествах", — сказала эксперт.При этом Серена Пун подчеркивает: чрезмерное употребление пива ведет лишь к нарушениям здоровья - например, гипертонии, лишнему весу или расстройству пищеварения.
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пиво, здоровье, диетолог

Названа неожиданная польза пива

07:30 18.03.2022
© pexels.com/Engin AkyurtКружка с пивом на столе
Кружка с пивом на столе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2022
© pexels.com/Engin Akyurt
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Употребление пива не всегда вредно для здоровья, пришла к выводу диетолог Серена Пун. В некоторых случаях напиток способен помочь сохранить здоровье.
Умеренное употребление пива полезно для здоровье. Такую точку зрения высказала диетолог Серена Пун в беседе с порталом Eat This, Not That. По ее словам, пиво является источником антиоксидантов, полезных для организма.
Дело в том, что пиво производят из злаков, содержащих полифенолы, объяснила эксперт. Также в состав пива входят ячменный солод и хмель, а они содержат вещества кверцетин, эпикатехин и галовая кислота. Все они обладают антиоксидантными свойствами.
Антиоксиданты, в свою очередь, помогают организму защитить клетки от воздействия свободных радикалов, говорит Пун.
"Свободные радикалы могут вызывать окислительный стресс, который ускоряет процесс старения и провоцирует развитие болезней. Пиво действительно может помочь сохранить здоровье вашего организма, если употреблять его в умеренных количествах", — сказала эксперт.
При этом Серена Пун подчеркивает: чрезмерное употребление пива ведет лишь к нарушениям здоровья - например, гипертонии, лишнему весу или расстройству пищеварения.
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