Названа неожиданная польза пива

Употребление пива не всегда вредно для здоровья, пришла к выводу диетолог Серена Пун. В некоторых случаях напиток способен помочь сохранить здоровье.

2022-03-18T07:30+0500

Умеренное употребление пива полезно для здоровье. Такую точку зрения высказала диетолог Серена Пун в беседе с порталом Eat This, Not That. По ее словам, пиво является источником антиоксидантов, полезных для организма.Дело в том, что пиво производят из злаков, содержащих полифенолы, объяснила эксперт. Также в состав пива входят ячменный солод и хмель, а они содержат вещества кверцетин, эпикатехин и галовая кислота. Все они обладают антиоксидантными свойствами.Антиоксиданты, в свою очередь, помогают организму защитить клетки от воздействия свободных радикалов, говорит Пун."Свободные радикалы могут вызывать окислительный стресс, который ускоряет процесс старения и провоцирует развитие болезней. Пиво действительно может помочь сохранить здоровье вашего организма, если употреблять его в умеренных количествах", — сказала эксперт.При этом Серена Пун подчеркивает: чрезмерное употребление пива ведет лишь к нарушениям здоровья - например, гипертонии, лишнему весу или расстройству пищеварения.

