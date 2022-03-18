https://uz.sputniknews.ru/20220318/neudobnyy-svidetel-dlya-polskix-vlastey-belyakov-o-gibeli-emilya-chechko-23413279.html
"Неудобный свидетель для польских властей": Беляков о гибели Эмиля Чечко
"Неудобный свидетель для польских властей": Беляков о гибели Эмиля Чечко
О гибели польского солдата Эмиля Чечко, бежавшего в Беларусь в середине декабря прошлого года, стало известно накануне — его нашли повешенным в квартире в Минске.
2022-03-18T14:28+0500
2022-03-18T14:28+0500
2022-03-18T14:28+0500
в мире
солдаты
польша
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Бежавший с польской территории военнослужащий Эмиль Чечко был неудобным свидетелем для польских властей, рассказал Sputnik Беларусь Дмитрий Беляков — директор правозащитной организации "Системная правозащита", с которой Чечко сотрудничал после того, как перебрался в Беларусь.По словам Белякова, Чечко неоднократно говорил, что и Дуда, и Моравецкий (президент и премьер-министр Польши — Sputnik) знали о расстрелах беженцев на границе, "безусловно, не без их согласия все это принималось".Также Беляков отметил, что центр "Системная правозащита", с которым работал Чечко в Беларуси, не намерен останавливаться на этом моменте.Поступали угрозыДиректор центра "Системная правозащита" рассказал о событиях последних дней в работе с Чечко. По словам Белякова, Эмилю не раз поступали угрозы, потому что он был свидетелем по ключевым делам в Польше."Эмиль Чечко не явился на работу. После я его обнаружил и вызвал наряд милиции", – рассказал накануне Дмитрий Беляков, его процитировало госагентство БЕЛТА. По его словам, милицию он вызвал "после обеда"."Он (Чечко — Sputnik) недавно дал комментарий по польским фашистам, которые участвуют на территории Украины в военных операциях. Буквально день назад", – отметил Беляков.При этом никаких настораживающих моментов в поведении Чечко он никогда не замечал, "только недавно активисты встречались с ним, все было абсолютно нормально".Хотел жить и работатьВ Центре "Системная правозащита", где работал польский солдат, его назвали борцом с расизмом и неонацизмом."Все мы могли видеть глаза этого парня... В них не было лжи и лукавства. В них была боль. Боль совести за совершенные убийства...", – сказал волонтер центра Толкачев.Смерть Эмиля он назвал последним доказательством, которое польский солдат смог предоставить по делу о геноциде и расизме польских властей.Ранее Чечко рассказывал, что готов понести наказание за расстрелы мигрантов на границе, но только вместе с бывшими сослуживцами, и хотел бы строить свою жизнь как обычный человек, даже если ему придется навсегда остаться в Беларуси. Самым страшным для себя он называл невозможность вернуться на родину.Бегство, громкие признания и гибель17 декабря прошлого года Эмиль Чечко дезертировал из польской армии, перешел границу с Беларусью и попросил политического убежища в этой стране.Он сделал ряд громких признаний о массовых расстрелах мигрантов на границе, в которых были задействованы польские пограничники и представители других воинских подразделений. Также признался, что и сам участвовал в расстрелах.В белорусской Генпрокуратуре заявлял, что информация Чечко о действиях Польши против мигрантов будет направлена в международные организации вплоть до трибунала в Гааге, в то же время в Польше возбудили уголовное дело в отношении самого Чечко.Накануне стало известно о гибели польского солдата — 25-летнего Чечко нашли повешенным в квартире, в которой он проживал в Минске. Следственный комитет рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.
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солдаты, польша
"Неудобный свидетель для польских властей": Беляков о гибели Эмиля Чечко
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О гибели польского солдата Эмиля Чечко, бежавшего в Беларусь в середине декабря прошлого года, стало известно накануне — его нашли повешенным в квартире в Минске.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
Бежавший с польской территории военнослужащий Эмиль Чечко был неудобным свидетелем для польских властей, рассказал Sputnik Беларусь
Дмитрий Беляков — директор правозащитной организации "Системная правозащита", с которой Чечко сотрудничал после того, как перебрался в Беларусь.
По словам Белякова, Чечко неоднократно говорил, что и Дуда, и Моравецкий (президент и премьер-министр Польши — Sputnik) знали о расстрелах беженцев на границе, "безусловно, не без их согласия все это принималось".
Также Беляков отметил, что центр "Системная правозащита", с которым работал Чечко в Беларуси, не намерен останавливаться на этом моменте.
"Продолжим дело Эмиля и будем заниматься и дальше вопросом беженцев и теми показаниями, которые Эмиль говорил о расстрелах на польской территории, к которым привлекались польские военнослужащие, которым под угрозой смерти все это происходило", — рассказал спикер.
Поступали угрозы
Директор центра "Системная правозащита" рассказал о событиях последних дней в работе с Чечко. По словам Белякова, Эмилю не раз поступали угрозы, потому что он был свидетелем по ключевым делам в Польше.
"Эмиль Чечко не явился на работу. После я его обнаружил и вызвал наряд милиции", – рассказал накануне Дмитрий Беляков, его процитировало госагентство БЕЛТА. По его словам, милицию он вызвал "после обеда".
"Он (Чечко — Sputnik) недавно дал комментарий по польским фашистам, которые участвуют на территории Украины в военных операциях. Буквально день назад", – отметил Беляков.
При этом никаких настораживающих моментов в поведении Чечко он никогда не замечал, "только недавно активисты встречались с ним, все было абсолютно нормально".
Хотел жить и работать
В Центре "Системная правозащита", где работал польский солдат, его назвали борцом с расизмом и неонацизмом.
"Все мы могли видеть глаза этого парня... В них не было лжи и лукавства. В них была боль. Боль совести за совершенные убийства...", – сказал волонтер центра Толкачев.
Смерть Эмиля он назвал последним доказательством, которое польский солдат смог предоставить по делу о геноциде и расизме польских властей.
Ранее Чечко рассказывал, что готов понести наказание за расстрелы мигрантов на границе, но только вместе с бывшими сослуживцами, и хотел бы строить свою жизнь как обычный человек, даже если ему придется навсегда остаться в Беларуси. Самым страшным для себя он называл невозможность вернуться на родину.
Бегство, громкие признания и гибель
17 декабря прошлого года Эмиль Чечко дезертировал из польской армии, перешел границу с Беларусью и попросил политического убежища в этой стране.
Он сделал ряд громких признаний о массовых расстрелах мигрантов на границе, в которых были задействованы польские пограничники и представители других воинских подразделений. Также признался, что и сам участвовал в расстрелах.
В белорусской Генпрокуратуре заявлял, что информация Чечко о действиях Польши против мигрантов будет направлена в международные организации вплоть до трибунала в Гааге, в то же время в Польше возбудили уголовное дело в отношении самого Чечко.
Накануне стало известно о гибели польского солдата — 25-летнего Чечко нашли повешенным в квартире, в которой он проживал в Минске. Следственный комитет рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.