https://uz.sputniknews.ru/20220318/neudobnyy-svidetel-dlya-polskix-vlastey-belyakov-o-gibeli-emilya-chechko-23413279.html

"Неудобный свидетель для польских властей": Беляков о гибели Эмиля Чечко

"Неудобный свидетель для польских властей": Беляков о гибели Эмиля Чечко

О гибели польского солдата Эмиля Чечко, бежавшего в Беларусь в середине декабря прошлого года, стало известно накануне — его нашли повешенным в квартире в Минске.

2022-03-18T14:28+0500

2022-03-18T14:28+0500

2022-03-18T14:28+0500

в мире

солдаты

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/0a/14514465_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_0594b789c08513d008954e494f1c8f5c.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Бежавший с польской территории военнослужащий Эмиль Чечко был неудобным свидетелем для польских властей, рассказал Sputnik Беларусь Дмитрий Беляков — директор правозащитной организации "Системная правозащита", с которой Чечко сотрудничал после того, как перебрался в Беларусь.По словам Белякова, Чечко неоднократно говорил, что и Дуда, и Моравецкий (президент и премьер-министр Польши — Sputnik) знали о расстрелах беженцев на границе, "безусловно, не без их согласия все это принималось".Также Беляков отметил, что центр "Системная правозащита", с которым работал Чечко в Беларуси, не намерен останавливаться на этом моменте.Поступали угрозыДиректор центра "Системная правозащита" рассказал о событиях последних дней в работе с Чечко. По словам Белякова, Эмилю не раз поступали угрозы, потому что он был свидетелем по ключевым делам в Польше."Эмиль Чечко не явился на работу. После я его обнаружил и вызвал наряд милиции", – рассказал накануне Дмитрий Беляков, его процитировало госагентство БЕЛТА. По его словам, милицию он вызвал "после обеда"."Он (Чечко — Sputnik) недавно дал комментарий по польским фашистам, которые участвуют на территории Украины в военных операциях. Буквально день назад", – отметил Беляков.При этом никаких настораживающих моментов в поведении Чечко он никогда не замечал, "только недавно активисты встречались с ним, все было абсолютно нормально".Хотел жить и работатьВ Центре "Системная правозащита", где работал польский солдат, его назвали борцом с расизмом и неонацизмом."Все мы могли видеть глаза этого парня... В них не было лжи и лукавства. В них была боль. Боль совести за совершенные убийства...", – сказал волонтер центра Толкачев.Смерть Эмиля он назвал последним доказательством, которое польский солдат смог предоставить по делу о геноциде и расизме польских властей.Ранее Чечко рассказывал, что готов понести наказание за расстрелы мигрантов на границе, но только вместе с бывшими сослуживцами, и хотел бы строить свою жизнь как обычный человек, даже если ему придется навсегда остаться в Беларуси. Самым страшным для себя он называл невозможность вернуться на родину.Бегство, громкие признания и гибель17 декабря прошлого года Эмиль Чечко дезертировал из польской армии, перешел границу с Беларусью и попросил политического убежища в этой стране.Он сделал ряд громких признаний о массовых расстрелах мигрантов на границе, в которых были задействованы польские пограничники и представители других воинских подразделений. Также признался, что и сам участвовал в расстрелах.В белорусской Генпрокуратуре заявлял, что информация Чечко о действиях Польши против мигрантов будет направлена в международные организации вплоть до трибунала в Гааге, в то же время в Польше возбудили уголовное дело в отношении самого Чечко.Накануне стало известно о гибели польского солдата — 25-летнего Чечко нашли повешенным в квартире, в которой он проживал в Минске. Следственный комитет рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.

польша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

солдаты, польша