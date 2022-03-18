Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220318/ot-chego-limon-zaschischaet-organizm-vesnoy-23404047.html
От чего лимон защищает организм весной
От чего лимон защищает организм весной
Лимон — самый популярный и любимый многими цитрус: его добавляют в чай, используют в выпечке. А еще лимон — универсальное лекарство. Весной, в период простуд и авитаминоза, лечебные свойства цитруса особенно актуальны.
2022-03-18T07:00+0500
2022-03-18T07:00+0500
это интересно
весна
лекарство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/475/69/4756951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e70e4b469ee3f0869e4f70745189123d.jpg
Лимоны — модуляторы иммунной системы, обладающие противовоспалительными свойствами. Плод прекрасно помогает больному горлу. Первое что мы делаем, заболев ангиной, — вбрасываем в организм лошадиную дозу лимона. И правильно! В этом плоде содержится огромное количество лимонной кислоты (больше, чем в любом другом цитрусе), которая снимает воспаление, а потому мы быстренько идем на поправку.Все цитрусовые обладают антибактериальными свойствами и содержат витамин С, а это, в свою очередь, неплохо сказывается на иммунитете. Благодаря витамину С лимон также способствует более быстрому выздоровлению при туберкулезе, ревматизме, помогает при кровоточивости десен и пародонтозе.С лимоном организм получает полезные вещества: витамины группы В, А, С, Р, кальций, железо, фосфор, магний, цинк. В особо больших количествах в лимонах содержится микроэлемент калий, который необходим для нормальной работы мозга и нервной системы. Витамин Р, которого в лимоне очень много, укрепляет стенки кровеносных сосудов, понижает давление, тем самым предохраняя от инсультов и инфарктов.Калий, которого в лимоне около 50%, питает мозг и нервные клетки. А в лимонной кожуре содержатся пектины, которые помогают избавиться от вредных микроорганизмов и защищают от рака.Среди других полезных свойств лимона можно отметить также то, что лимон способствует восстановлению волосяных луковиц, поэтому этот цитрус часто фигурирует в народных рецептах против облысения.Читайте также: "Яблочко" с секретом - польза и вред айвы
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/475/69/4756951_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_29e50cbe11109e637f50a7ccda97cf20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
весна, лекарство

От чего лимон защищает организм весной

07:00 18.03.2022
© Sputnik / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСбор лимонов в Крыму
Сбор лимонов в Крыму - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2022
© Sputnik / Макс Ветров
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Лимон — самый популярный и любимый многими цитрус: его добавляют в чай, используют в выпечке и множестве рецептов. А еще лимон — универсальное лекарство. Весной, в период простуд и авитаминоза, лечебные свойства цитруса особенно актуальны.
Лимоны — модуляторы иммунной системы, обладающие противовоспалительными свойствами. Плод прекрасно помогает больному горлу. Первое что мы делаем, заболев ангиной, — вбрасываем в организм лошадиную дозу лимона. И правильно! В этом плоде содержится огромное количество лимонной кислоты (больше, чем в любом другом цитрусе), которая снимает воспаление, а потому мы быстренько идем на поправку.
Все цитрусовые обладают антибактериальными свойствами и содержат витамин С, а это, в свою очередь, неплохо сказывается на иммунитете. Благодаря витамину С лимон также способствует более быстрому выздоровлению при туберкулезе, ревматизме, помогает при кровоточивости десен и пародонтозе.
С лимоном организм получает полезные вещества: витамины группы В, А, С, Р, кальций, железо, фосфор, магний, цинк. В особо больших количествах в лимонах содержится микроэлемент калий, который необходим для нормальной работы мозга и нервной системы. Витамин Р, которого в лимоне очень много, укрепляет стенки кровеносных сосудов, понижает давление, тем самым предохраняя от инсультов и инфарктов.
Калий, которого в лимоне около 50%, питает мозг и нервные клетки. А в лимонной кожуре содержатся пектины, которые помогают избавиться от вредных микроорганизмов и защищают от рака.
Среди других полезных свойств лимона можно отметить также то, что лимон способствует восстановлению волосяных луковиц, поэтому этот цитрус часто фигурирует в народных рецептах против облысения.
Читайте также: "Яблочко" с секретом - польза и вред айвы
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0