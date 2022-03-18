https://uz.sputniknews.ru/20220318/ot-chego-limon-zaschischaet-organizm-vesnoy-23404047.html

От чего лимон защищает организм весной

От чего лимон защищает организм весной

Лимон — самый популярный и любимый многими цитрус: его добавляют в чай, используют в выпечке. А еще лимон — универсальное лекарство. Весной, в период простуд и авитаминоза, лечебные свойства цитруса особенно актуальны.

2022-03-18T07:00+0500

2022-03-18T07:00+0500

2022-03-18T07:00+0500

это интересно

весна

лекарство

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Лимоны — модуляторы иммунной системы, обладающие противовоспалительными свойствами. Плод прекрасно помогает больному горлу. Первое что мы делаем, заболев ангиной, — вбрасываем в организм лошадиную дозу лимона. И правильно! В этом плоде содержится огромное количество лимонной кислоты (больше, чем в любом другом цитрусе), которая снимает воспаление, а потому мы быстренько идем на поправку.Все цитрусовые обладают антибактериальными свойствами и содержат витамин С, а это, в свою очередь, неплохо сказывается на иммунитете. Благодаря витамину С лимон также способствует более быстрому выздоровлению при туберкулезе, ревматизме, помогает при кровоточивости десен и пародонтозе.С лимоном организм получает полезные вещества: витамины группы В, А, С, Р, кальций, железо, фосфор, магний, цинк. В особо больших количествах в лимонах содержится микроэлемент калий, который необходим для нормальной работы мозга и нервной системы. Витамин Р, которого в лимоне очень много, укрепляет стенки кровеносных сосудов, понижает давление, тем самым предохраняя от инсультов и инфарктов.Калий, которого в лимоне около 50%, питает мозг и нервные клетки. А в лимонной кожуре содержатся пектины, которые помогают избавиться от вредных микроорганизмов и защищают от рака.Среди других полезных свойств лимона можно отметить также то, что лимон способствует восстановлению волосяных луковиц, поэтому этот цитрус часто фигурирует в народных рецептах против облысения.Читайте также: "Яблочко" с секретом - польза и вред айвы

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

весна, лекарство