https://uz.sputniknews.ru/20230306/ot-chego-limon-zaschischaet-organizm-vesnoy-23404047.html
От чего лимон защищает организм весной
От чего лимон защищает организм весной
Лимон — самый популярный и любимый многими цитрус: его добавляют в чай, используют в выпечке. А еще лимон — универсальное лекарство. Весной, в период простуд и авитаминоза, лечебные свойства цитруса особенно актуальны.
2023-03-06T07:00+0500
2023-03-06T07:00+0500
2023-03-06T07:00+0500
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весна
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здоровье
еда
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Лимоны — модуляторы иммунной системы, обладающие противовоспалительными свойствами. Плод прекрасно помогает больному горлу. Первое что мы делаем, заболев ангиной, — вбрасываем в организм лошадиную дозу лимона. В этом плоде содержится огромное количество лимонной кислоты (больше, чем в любом другом цитрусе), которая снимает воспаление, а потому мы быстренько идем на поправку.Все цитрусовые обладают антибактериальными свойствами и содержат витамин С, а это, в свою очередь, неплохо сказывается на иммунитете. Благодаря витамину С, лимон также способствует более быстрому выздоровлению при туберкулезе, ревматизме, помогает при кровоточивости десен и пародонтозе.С лимоном организм получает полезные вещества: витамины группы В, А, С, Р, кальций, железо, фосфор, магний, цинк. В особо больших количествах в лимонах содержится микроэлемент калий, который необходим для нормальной работы мозга и нервной системы. Витамин Р, которого в лимоне очень много, укрепляет стенки кровеносных сосудов, понижает давление, тем самым предохраняя от инсультов и инфарктов.Калий, которого в лимоне около 50%, питает мозг и нервные клетки. А в кожуре содержатся пектины, которые помогают избавиться от вредных микроорганизмов и защищают от рака.Среди других полезных свойств можно отметить то, что лимон способствует восстановлению волосяных луковиц, поэтому этот цитрус часто фигурирует в народных рецептах против облысения.Читайте также: "Яблочко" с секретом — польза и вред айвы
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лимон лекарство защищает организм от простуды витамины микроэлементы цитрусовые здоровье народные секреты рецепты иммунитет как не заболеть
лимон лекарство защищает организм от простуды витамины микроэлементы цитрусовые здоровье народные секреты рецепты иммунитет как не заболеть
От чего лимон защищает организм весной
Лимон — самый популярный и любимый многими цитрус: его добавляют в чай, используют в выпечке и множестве рецептов. А еще лимон — универсальное лекарство. Весной, в период простуд и авитаминоза, лечебные свойства цитруса особенно актуальны.
Лимоны — модуляторы иммунной системы, обладающие противовоспалительными свойствами. Плод прекрасно помогает больному горлу. Первое что мы делаем, заболев ангиной, — вбрасываем в организм лошадиную дозу лимона. В этом плоде содержится огромное количество лимонной кислоты (больше, чем в любом другом цитрусе), которая снимает воспаление, а потому мы быстренько идем на поправку.
Все цитрусовые обладают антибактериальными свойствами и содержат витамин С, а это, в свою очередь, неплохо сказывается на иммунитете. Благодаря витамину С, лимон также способствует более быстрому выздоровлению при туберкулезе, ревматизме, помогает при кровоточивости десен и пародонтозе.
С лимоном организм получает полезные вещества: витамины группы В, А, С, Р, кальций, железо, фосфор, магний, цинк. В особо больших количествах в лимонах содержится микроэлемент калий, который необходим для нормальной работы мозга и нервной системы. Витамин Р, которого в лимоне очень много, укрепляет стенки кровеносных сосудов, понижает давление, тем самым предохраняя от инсультов и инфарктов.
Калий, которого в лимоне около 50%, питает мозг и нервные клетки. А в кожуре содержатся пектины, которые помогают избавиться от вредных микроорганизмов и защищают от рака.
Среди других полезных свойств можно отметить то, что лимон способствует восстановлению волосяных луковиц, поэтому этот цитрус часто фигурирует в народных рецептах против облысения.