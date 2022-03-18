https://uz.sputniknews.ru/20220318/putin-vystupil-na-prazdnichnom-kontserte-ko-dnyu-vossoedineniya-kryma-s-rossiey-23417566.html
Путин выступит на праздничном концерте ко дню воссоединения Крыма с Россией
Путин выступит на праздничном концерте ко дню воссоединения Крыма с Россией
Владимир Путин поздравил россиян с праздничной датой.
2022-03-18T17:43+0500
2022-03-18T17:43+0500
2022-03-18T18:02+0500
видео
крым
владимир путин
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Концерт, приуроченный к знаковой для новейшей российской истории дате воссоединения полуострова Крым и Севастополя с Россией, проходит сегодня московских Лужниках. По данным МВД, на стадионе находятся более 200 000 человек — 95 000 на стадионе и более 100 000 рядом с нимСо знаковой годовщиной поздравил жителей полуострова и Севастополя президент России Владимир Путин.
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крым, владимир путин, видео
Путин выступит на праздничном концерте ко дню воссоединения Крыма с Россией
17:43 18.03.2022 (обновлено: 18:02 18.03.2022) Подписаться на
Владимир Путин поздравил россиян с праздничной датой.
Концерт, приуроченный к знаковой для новейшей российской истории дате воссоединения полуострова Крым и Севастополя с Россией, проходит сегодня московских Лужниках.
По данным МВД, на стадионе находятся более 200 000 человек — 95 000 на стадионе и более 100 000 рядом с ним
Со знаковой годовщиной поздравил жителей полуострова и Севастополя президент России Владимир Путин.
Крым в составе России
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине.
На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".