https://uz.sputniknews.ru/20220318/v-uzbekistane-proydet-mejdunarodnyy-turnir-po-kupkari-23412075.html

В Узбекистане пройдет международный турнир по купкари

В Узбекистане пройдет международный турнир по купкари

В рамках предстоящего турнира будут организованы выставки скакунов, показательные выступления по национальным видам спорта, а также международная конференция по улак-купкари.

2022-03-18T13:05+0500

2022-03-18T13:05+0500

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спорт

узбекистан

турнир

купкари

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане готовятся к международному турниру по улак-купкари, сообщает Министерство развития спорта. Состязание такого масштаба пройдет в республике впервые с 24 по 26 марта в Карабаирской конноспортивной школе Термезского района Сурхандарьинской области.Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 120 скакунов из Центральной Азии и Венгрии.В рамках мероприятия планируется организация различных выставок, показательных выступлений национальных видов спорта, а также международная конференция по улак-купкари.Что такое улак-купкари?Купкари — традиционное конное состязание у народов Средней Азии.В этой игре удалые всадники состязаются за тушу козла или молодого барана: победитель должен придти к финишу, не позволив отбить добычу другим всадникам.Обычно состязания улак-купкари проводятся весной или осенью, когда у среднеазиатских народов по традиции празднуются свадьбы, а также на праздник весны - Навруз.Читайте также:Пыль столбом и полные трибуны: как прошел турнир по купкари под Самаркандом >>Детей в Узбекистане посадят в седло: республика будет развивать коневодство >>

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