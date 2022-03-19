https://uz.sputniknews.ru/20220319/kak-prazdnuyut-navruz-v-azerbaydjane---interesnye-traditsii-i-obychai-23437572.html

Как празднуют Навруз в Азербайджане - интересные традиции и обычаи

Как празднуют Навруз в Азербайджане - интересные традиции и обычаи

Что такое немая вода и почему азербайджанцы отмечают четыре вторника до наступления праздника - читайте в нашем материале.

2022-03-19T23:00+0500

2022-03-19T23:00+0500

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культура

навруз

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В преддверии самого ожидаемого праздника весны Sputnik рассказывает, как отмечают Навруз в странах ближнего зарубежья. Тем более, что коллеги из Sputnik Азербайджан подготовили целую подборку самых интересных традиций, связанных с праздником пробуждения весны. К слову, в Азербайджане он называется "Новруз".Новруз – один из главных и любимых праздников в Азербайджане.В Азербайджане самыми первыми приход весны отмечают жители села Юхары Ойсюзлю Товузского района. Праздник здесь связан с именем почитаемого во всех трех мировых религиях пророка Хызыр или Хыдыр (в Библии это пророк Илия).Сам праздник известен под разными схожими названиями - "Ночь Хызыр Наби", "Праздник Хызыр", "Хызыр баба". Это один из самых древних праздников, отмечаемых на территории Азербайджана. Больше всего в свое время он был распространен среди земледельцев.В этот день в Юхары Ойсюзлю съезжаются жители соседних сел и деревень. Люди собираются под старым платаном у реки на окраине села, разжигают костры и факелы, загадывают желания, ходят вокруг дерева, раздают угощения.Каждый из них приходит со своими просьбами, надеждами и желаниями к священному месту. Благодаря этим обрядам достигается символическое соединение четырех главных стихий – земли, воды, огня и воздуха.Главная сладость к празднику - Сямяни халвасы. Состав этой полезной и очень вкусной халвы простой (ее готовят на соке пророщенных зёрен пшеницы). Однако готовить ее очень сложно. На приготовление халвы в целом требуется около двух недель.Для ее приготовления собираются женщины всей семьи. Они загадывают желание, определяют число людей, которые будут готовить сладость, а еще и тех, кому достанется "пай" (угощение).Перед Новрузом также празднуют четыре вторника - "Су чершенбеси" (вторник Воды), "Од чершенбеси" (вторник Огня), "Йел чершенбеси" (вторник Ветра) и "Торпаг чершенбеси" (вторник Земли), тем самым каждый из них посвящен пробуждению одной из природных стихий.В каждый из вторников принято накрывать стол праздничными блюдами национальной кухни: считается, что это принесет достаток и радость. Также в эти дни лучше быть осторожным и не проявлять неуважения к природе.Одна из любимых традиций по вторникам в Азербайджане - костры, которые разжигают во дворах, и следует трижды перепрыгнуть через них, чтобы, по поверьям, оставить в старом году все невзгоды и горести.Почему празднование начинается со вторников? По преданию, которое нашло отражение и в священных писаниях, Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно на второй день. В тюркской мифологии вторник также считался священным днем.Некоторые обычаи связаны с водой. Например, в старину молодые девушки отрезаюли пряди волос и бросали в реку, чтобы в следующем году их волосы росли длинными, здоровыми и крепкими.Люди приносят с собой кувшины, в которые набирают воду и умываются ею. По некоторым поверьям, вода эта называется "немая". Человек, набрав воды в кувшин, должен отнести ее домой, при этом не произносить ни одного слова. Только расплескав воду по углам дома, он может сказать о своих добрых пожеланиях.

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навруз, азербайджан