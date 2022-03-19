https://uz.sputniknews.ru/20220319/malginov-uzbekistan-i-rossiyu-nevozmojno-nazvat-prosto-partnerami-23437024.html

Мальгинов: Узбекистан и Россию невозможно назвать просто партнерами

Мальгинов: Узбекистан и Россию невозможно назвать просто партнерами

20 марта Узбекистан и Россия отмечают 30 лет со дня установления дипломатических отношений.

2022-03-19T21:00+0500

2022-03-19T21:00+0500

2022-03-19T21:00+0500

политика

узбекистан

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан подошли к эпохальной дате –30-летию дипломатических отношений. И несмотря на то, что 30 лет в исторических масштабах - это небольшой срок, за это время произошло множество событий, еще сильнее объединивших два государства. Об этом в интервью агентству Sputnik Узбекистан рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов."Мы достаточно долго жили в одном государстве, и наши народы сблизились настолько, что назвать их просто партнерами – невозможно. Мы братские народы, мы близки по духу, мировоззрению, культурно", – заявил он.Как подчеркнул Олег Мальгинов, даже период пандемии экономическое сотрудничество двух стран продолжало активно развиваться. Так, в 2021 году товарооборот между Россией и Узбекистаном составил 7,5 млрд долларов.Напомним, ранее главы МИД двух стран обменялись поздравительными посланиями по случаю предстоящего юбилея. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.Руководитель внешнеполитического ведомства, Абдулазиз Камилов отметил, что Россия — важный партнер и союзник Узбекистана. Между странами уже давно идет конструктивный диалог в разных форматах, основанный на взаимном доверии и уважении.Глава российского МИД, Сергей Лавров отметил, что за прошедшие годы узбекско-российские отношения заметно укрепились: у двух стран появилось больше политических контактов и межведомственного взаимодействия. Диалог на международной арене стал еще продуктивнее.Россия полностью готова к совместной работе с Узбекистаном на основе союзничества, взаимного уважения и учета интересов друг друга. А также "на благо народов двух стран, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии и на всем Евразийском пространстве", — заключил Лавров.

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узбекистан, олег мальгинов