https://uz.sputniknews.ru/20220319/moshenniki-pytalis-vzlomat-telegram-kanaly-ministerstv-uzbekistana-23436708.html

Мошенники пытались взломать телеграм-каналы министерств Узбекистана

Мошенники пытались взломать телеграм-каналы министерств Узбекистана

Для этого мошенники создали фейковый профиль пресс-секретаря Министерства энергетики.

2022-03-19T20:00+0500

2022-03-19T20:00+0500

2022-03-19T20:00+0500

общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Мошенники создали фейковый профиль пресс-секретаря Министерства энергетики Эльмиры Бекмуродовой и через него пытались вскрыть ряд Телеграм-каналов министерств и ведомств. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ведомства.Как рассказали в пресс-службе, администраторам Telegram-каналов различных министерств Узбекистана стали приходить сообщения якобы от Эльмиры Бекмуродовой. Суть сообщений сводилась к просьбам предоставить данные для доступа к каналам ведомств с целью проведения процедуры верификации.В связи с этим Министерство энергетики опубликовало открытое обращение, в котором просит не верить ложным письмам."Пресс-служба Минэнерго при возникновении вопросов связывается с пресс-секретарями всех министерств и ведомств напрямую", – сказано в обращении.Кроме этого, мошенники создали в Telegram фейковую группу под названием "Энергетика, официальный дискуссионный канал". Ее создатели позиционируют себя как официальную группу министерства и уже набрали более 8 тысяч подписчиков."Она является неофициальной и не имеет никакого отношения к министерству и подведомственным ему организациям. Хотим предупредить администраторов группы, что действия от имени государственной организации – Министерства энергетики Узбекистана – преследуются по закону", – заявили официальные представители Минэнерго.Информация по данному инциденту уже отправлена в МВД, также уточнили в Минэнерго.

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