https://uz.sputniknews.ru/20220319/pered-navruzom-zapustili-dopolnitelnye-avtobusnye-marshruty-23436883.html
Перед Наврузом запустили дополнительные автобусные маршруты
Перед Наврузом запустили дополнительные автобусные маршруты
Министерство транспорта ввело дополнительные рейсы.
2022-03-19T20:20+0500
2022-03-19T20:20+0500
2022-03-19T20:20+0500
общество
навруз
автобусы
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Кроме действующих автобусных рейсов, на автовокзале "Ташкент" организовали еще 10 междугородних маршрутов, поскольку многие люди планируют провести Навруз не в столице, а в регионах страны. Об этом сообщили в информационной службе Министерства транспорта.Так, с 17 марта действуют 6 дополнительных рейсов до Самарканда, Хивы, Денау и Термеза.С 18 марта введены 12 дополнительных автобусов по маршрутам Ташкент-Зармитан, Ташкент-Навои, Ташкент-Самарканд и Ташкент-Каракуль, также сообщили в ведомстве.В связи с повышением спроса Минтранс обратился к гражданам покупать билеты в кассах автовокзала "Ташкент", а не пользоваться услугами перекупщиков и нелегальных таксистов в районе автовокзала, которые искусственно завышают стоимость проезда.
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навруз, автобусы
Перед Наврузом запустили дополнительные автобусные маршруты
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В связи с тем, что в предпраздничные дни в стране вырос спрос на междугородние автобусные перевозки, Министерство транспорта ввело дополнительные рейсы.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Кроме действующих автобусных рейсов, на автовокзале "Ташкент" организовали еще 10 междугородних маршрутов, поскольку многие люди планируют провести Навруз не в столице, а в регионах страны. Об этом сообщили в информационной службе Министерства транспорта.
Так, с 17 марта действуют 6 дополнительных рейсов до Самарканда, Хивы, Денау и Термеза.
С 18 марта введены 12 дополнительных автобусов по маршрутам Ташкент-Зармитан, Ташкент-Навои, Ташкент-Самарканд и Ташкент-Каракуль, также сообщили в ведомстве.
В связи с повышением спроса Минтранс обратился к гражданам покупать билеты в кассах автовокзала "Ташкент", а не пользоваться услугами перекупщиков и нелегальных таксистов в районе автовокзала, которые искусственно завышают стоимость проезда.