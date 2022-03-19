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Сколько за год в Узбекистане произошло ЧП и пожаров
Сколько за год в Узбекистане произошло ЧП и пожаров
Из-за чего происходят ЧП и пожары, и как их предотвратить, читайте в материале.
2022-03-19T16:00+0500
2022-03-19T16:16+0500
общество
узбекистан
чп
пожар
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане за год произошло 126 чрезвычайных ситуаций и 10 667 пожаров. Об этом на пресс-конференции в АИМК рассказали представители МЧС.По данным ведомства, за прошлый год в республике произошло 126 чрезвычайных ситуаций, в том числе 80 техногенных и 46 природных. Из них:За 2021 год в Узбекистане произошло 10 667 пожаров.Эти происшествия случаются из-за несертифицированного оборудования, а также при игнорировании правил технической и пожарной безопасности.К чрезвычайным ситуациям приводят неисправность вытяжек, систем газо-, электро- и теплоснабжения.По данным МЧС, из районов, подверженных стихийным бедствиям, 25 домохозяйств переместили в безопасные районы, а 46 временно переселили.На опасных участках рек, ручьев и каналов укрепили берега и плотины, очистили внутренние и магистральные каналы. Кроме того, совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами провели 151 тактическое учение.Для предотвращения ЧП и пожаров в 2022 году, приняли следующие меры:
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узбекистан, чп, пожар

Сколько за год в Узбекистане произошло ЧП и пожаров

16:00 19.03.2022 (обновлено: 16:16 19.03.2022)
© Sputnik / Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У", выпущенной по территории нефтебазы в Кировском районе Донецка
Остатки украинских ракет Точка-У, выпущенной по территории нефтебазы в Кировском районе Донецка - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2022
© Sputnik / Iliya Pitalev
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Эти происшествия случаются из-за несертифицированного оборудования, а также при игнорировании правил технической и пожарной безопасности.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане за год произошло 126 чрезвычайных ситуаций и 10 667 пожаров. Об этом на пресс-конференции в АИМК рассказали представители МЧС.
По данным ведомства, за прошлый год в республике произошло 126 чрезвычайных ситуаций, в том числе 80 техногенных и 46 природных. Из них:
дорожно-транспортные происшествия составляют 31%;
отравление природным, угарным газами и токсичными веществами - 31,7%;
вспышки газа в жилых домах - 13,5%;
обрушение зданий, сооружений и наземных объектов - 7,1%;
возгорание автомобилей - 4%.
За 2021 год в Узбекистане произошло 10 667 пожаров.
Эти происшествия случаются из-за несертифицированного оборудования, а также при игнорировании правил технической и пожарной безопасности.
К чрезвычайным ситуациям приводят неисправность вытяжек, систем газо-, электро- и теплоснабжения.
По данным МЧС, из районов, подверженных стихийным бедствиям, 25 домохозяйств переместили в безопасные районы, а 46 временно переселили.
На опасных участках рек, ручьев и каналов укрепили берега и плотины, очистили внутренние и магистральные каналы.
Кроме того, совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами провели 151 тактическое учение.
Для предотвращения ЧП и пожаров в 2022 году, приняли следующие меры:
проведение госэкспертизы, контроля, изучения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (пожаров);
внедрение в учебные программы предмета по "Безопасности жизнедеятельности" для образовательных учреждений;
разработка нормативно-правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (пожаров) и гражданской защиты.
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