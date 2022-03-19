https://uz.sputniknews.ru/20220319/skolko-za-god-v-uzbekistane-proizoshlo-chp-i-pojarov-23432721.html

Сколько за год в Узбекистане произошло ЧП и пожаров

Сколько за год в Узбекистане произошло ЧП и пожаров

Из-за чего происходят ЧП и пожары, и как их предотвратить, читайте в материале.

2022-03-19T16:00+0500

2022-03-19T16:00+0500

2022-03-19T16:16+0500

общество

узбекистан

чп

пожар

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане за год произошло 126 чрезвычайных ситуаций и 10 667 пожаров. Об этом на пресс-конференции в АИМК рассказали представители МЧС.По данным ведомства, за прошлый год в республике произошло 126 чрезвычайных ситуаций, в том числе 80 техногенных и 46 природных. Из них:За 2021 год в Узбекистане произошло 10 667 пожаров.Эти происшествия случаются из-за несертифицированного оборудования, а также при игнорировании правил технической и пожарной безопасности.К чрезвычайным ситуациям приводят неисправность вытяжек, систем газо-, электро- и теплоснабжения.По данным МЧС, из районов, подверженных стихийным бедствиям, 25 домохозяйств переместили в безопасные районы, а 46 временно переселили.На опасных участках рек, ручьев и каналов укрепили берега и плотины, очистили внутренние и магистральные каналы. Кроме того, совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами провели 151 тактическое учение.Для предотвращения ЧП и пожаров в 2022 году, приняли следующие меры:

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