https://uz.sputniknews.ru/20220319/skonchalsya-fotograf-shavkat-boltaev-23430455.html

Скончался фотограф Шавкат Болтаев

Скончался фотограф Шавкат Болтаев

В Узбекистане умер известный фотограф-документалист Шавкат Болтаев.

2022-03-19T14:00+0500

2022-03-19T14:00+0500

2022-03-19T15:07+0500

общество

фотограф

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Бухаре в возрасте 65 лет скончался известный фотограф-документалист Шавкат Болтаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В 1985 году он открыл народную кинофотостудию “Ситора”. Ее воспитанники принимали участие во всесоюзных и международных выставках. Благодаря этому Болтаева стали называть основателем бухарской фотошколы.Впоследствии на базе кинофотостудии он создал единственную в Бухаре фотогалерею, которая внесена во все туристические путеводители мира с рекомендациями к обязательному посещению.Самые популярные его проекты связаны с жизнью бухарских евреев и цыган-люли. Его мастер-классы посещали фотографы из самых разных стран. Болтаева часто приглашали в жюри международных фотоконкурсов.В ноябре прошлого года у него обнаружили онкологию, о чем фотограф сам сообщил в своем блоге. Ему пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.

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фотограф, узбекистан