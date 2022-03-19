https://uz.sputniknews.ru/20220319/skonchalsya-fotograf-shavkat-boltaev-23430455.html
Скончался фотограф Шавкат Болтаев
Скончался фотограф Шавкат Болтаев
В Узбекистане умер известный фотограф-документалист Шавкат Болтаев.
2022-03-19T14:00+0500
2022-03-19T14:00+0500
2022-03-19T15:07+0500
общество
фотограф
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Бухаре в возрасте 65 лет скончался известный фотограф-документалист Шавкат Болтаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В 1985 году он открыл народную кинофотостудию “Ситора”. Ее воспитанники принимали участие во всесоюзных и международных выставках. Благодаря этому Болтаева стали называть основателем бухарской фотошколы.Впоследствии на базе кинофотостудии он создал единственную в Бухаре фотогалерею, которая внесена во все туристические путеводители мира с рекомендациями к обязательному посещению.Самые популярные его проекты связаны с жизнью бухарских евреев и цыган-люли. Его мастер-классы посещали фотографы из самых разных стран. Болтаева часто приглашали в жюри международных фотоконкурсов.В ноябре прошлого года у него обнаружили онкологию, о чем фотограф сам сообщил в своем блоге. Ему пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.
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фотограф, узбекистан
Скончался фотограф Шавкат Болтаев
14:00 19.03.2022 (обновлено: 15:07 19.03.2022) Подписаться на
В Узбекистане умер известный фотограф-документалист Шавкат Болтаев.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
В Бухаре в возрасте 65 лет скончался известный фотограф-документалист Шавкат Болтаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В 1985 году он открыл народную кинофотостудию “Ситора”. Ее воспитанники принимали участие во всесоюзных и международных выставках. Благодаря этому Болтаева стали называть основателем бухарской фотошколы.
Впоследствии на базе кинофотостудии он создал единственную в Бухаре фотогалерею, которая внесена во все туристические путеводители мира с рекомендациями к обязательному посещению.
Самые популярные его проекты связаны с жизнью бухарских евреев и цыган-люли. Его мастер-классы посещали фотографы из самых разных стран. Болтаева часто приглашали в жюри международных фотоконкурсов.
В ноябре прошлого года у него обнаружили онкологию, о чем фотограф сам сообщил в своем блоге. Ему пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.