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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220319/strashno-bylo-do-utra-dojit---bejentsy-o-tom-kak-uezjali-iz-ukrainy-23423276.html
Видео: "Страшно было до утра дожить" — беженцы о том, как уезжали из Украины
Видео: "Страшно было до утра дожить" — беженцы о том, как уезжали из Украины
На пунктах пропуска беженцев, которым удалось убежать от украинских набатов, ждут чай, бутерброды и горячий обед.
2022-03-19T08:00+0500
2022-03-19T09:49+0500
специальная военная операция россии в донбассе
беженцы
украина
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ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. В Россию продолжают прибывать беженцы из Украины, которым удалось убежать от украинских неонацистов.Пограничники оперативно оформляют им все документы и оказывают необходимую помощь. На пунктах пропуска беженцев, которым удалось убежать от украинских набатов, ждут чай, бутерброды и горячий обед.У многих из приезжающих в страну людей в различных регионах России есть родственники и друзья, готовые их принять. Для тех же, кто не может обратиться к кому-нибудь за помощью, Россия организовала пункты временного размещения.
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беженцы, украина

Видео: "Страшно было до утра дожить" — беженцы о том, как уезжали из Украины

08:00 19.03.2022 (обновлено: 09:49 19.03.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка с ребенком у детского оздоровительного центра "Котлостроитель" в Ростовской области, куда граждан ДНР и ЛНР привезли для временного размещения. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины
Девушка с ребенком у детского оздоровительного центра Котлостроитель в Ростовской области, куда граждан ДНР и ЛНР привезли для временного размещения. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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На пунктах пропуска беженцев, которым удалось убежать от украинских набатов, ждут чай, бутерброды и горячий обед.
ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. В Россию продолжают прибывать беженцы из Украины, которым удалось убежать от украинских неонацистов.

"Очень боялись. Были обстрелы, мы выжидали, чтобы не обстреляли нас. Потому что у нас вокруг дома все горели. Страшно было до утра дожить. [Обстреливала] Украина. Харьков обстреливал", — рассказывает одна из тех, кому удалось добраться до территории России.

Пограничники оперативно оформляют им все документы и оказывают необходимую помощь. На пунктах пропуска беженцев, которым удалось убежать от украинских набатов, ждут чай, бутерброды и горячий обед.
У многих из приезжающих в страну людей в различных регионах России есть родственники и друзья, готовые их принять. Для тех же, кто не может обратиться к кому-нибудь за помощью, Россия организовала пункты временного размещения.
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