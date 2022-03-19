https://uz.sputniknews.ru/20220319/strashno-bylo-do-utra-dojit---bejentsy-o-tom-kak-uezjali-iz-ukrainy-23423276.html

Видео: "Страшно было до утра дожить" — беженцы о том, как уезжали из Украины

Видео: "Страшно было до утра дожить" — беженцы о том, как уезжали из Украины

На пунктах пропуска беженцев, которым удалось убежать от украинских набатов, ждут чай, бутерброды и горячий обед.

2022-03-19T08:00+0500

2022-03-19T08:00+0500

2022-03-19T09:49+0500

специальная военная операция россии в донбассе

беженцы

украина

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ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. В Россию продолжают прибывать беженцы из Украины, которым удалось убежать от украинских неонацистов.Пограничники оперативно оформляют им все документы и оказывают необходимую помощь. На пунктах пропуска беженцев, которым удалось убежать от украинских набатов, ждут чай, бутерброды и горячий обед.У многих из приезжающих в страну людей в различных регионах России есть родственники и друзья, готовые их принять. Для тех же, кто не может обратиться к кому-нибудь за помощью, Россия организовала пункты временного размещения.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беженцы, украина