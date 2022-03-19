https://uz.sputniknews.ru/20220319/ukrainskie-jiteli-o-natsbatalonax-za-nashi-spiny-oni-pryatalis-23435403.html

Украинские жители о нацбатальонах: "За наши спины они прятались" — видео

Украинские жители о нацбатальонах: "За наши спины они прятались" — видео

Людей выгоняли из квартир, оборудуя огневые точки в жилых домах.

2022-03-19T17:30+0500

2022-03-19T17:30+0500

2022-03-19T17:44+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Жители освобожденного от ВСУ Рубежного рассказали о тактике украинских националистов.Об этом передает Sputnik Ближнее зарубежье."За наши спины они прятались, им так было выгодно", — рассказали мирные жители в интервью.По их словам, людей выгоняли из квартир, оборудуя огневые точки в жилых домах. Россия регулярно отправляет гуманитарную помощь на Украину. МЧС в общей сложности доставило более двух тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины с начала спецоперации.Всего с начала эвакуации отправили более 13 тысяч человек в 18 регионов России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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