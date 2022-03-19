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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220319/ukrainskie-jiteli-o-natsbatalonax-za-nashi-spiny-oni-pryatalis-23435403.html
Украинские жители о нацбатальонах: "За наши спины они прятались" — видео
Украинские жители о нацбатальонах: "За наши спины они прятались" — видео
Людей выгоняли из квартир, оборудуя огневые точки в жилых домах.
2022-03-19T17:30+0500
2022-03-19T17:44+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Жители освобожденного от ВСУ Рубежного рассказали о тактике украинских националистов.Об этом передает Sputnik Ближнее зарубежье."За наши спины они прятались, им так было выгодно", — рассказали мирные жители в интервью.По их словам, людей выгоняли из квартир, оборудуя огневые точки в жилых домах. Россия регулярно отправляет гуманитарную помощь на Украину. МЧС в общей сложности доставило более двух тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины с начала спецоперации.Всего с начала эвакуации отправили более 13 тысяч человек в 18 регионов России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Украинские жители о нацбатальонах: "За наши спины они прятались" — видео

17:30 19.03.2022 (обновлено: 17:44 19.03.2022)
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАвтоматы АК-104 и АК-200
Автоматы АК-104 и АК-200 - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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Людей выгоняли из квартир, оборудуя огневые точки в жилых домах.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Жители освобожденного от ВСУ Рубежного рассказали о тактике украинских националистов.
Об этом передает Sputnik Ближнее зарубежье.
"За наши спины они прятались, им так было выгодно", — рассказали мирные жители в интервью.
По их словам, людей выгоняли из квартир, оборудуя огневые точки в жилых домах.
Россия регулярно отправляет гуманитарную помощь на Украину. МЧС в общей сложности доставило более двух тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины с начала спецоперации.
Всего с начала эвакуации отправили более 13 тысяч человек в 18 регионов России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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