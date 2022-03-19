https://uz.sputniknews.ru/20220319/v-armenii-proshel-miting-v-podderjku-rossii--video-23436181.html

В Армении прошел митинг в поддержку России — видео

В Армении прошел митинг в поддержку России — видео

Участники акции направились с Площади Мясникяна к посольству России в Армении.

2022-03-19T18:50+0500

2022-03-19T18:50+0500

2022-03-19T18:50+0500

митинг

специальная военная операция россии в донбассе

армения

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Ереване в эти минуты проходит митинг в поддержку России — множество российских и армянских флагов, плакаты с лозунгами о дружбе двух стран, шоу барабанщиков.Об этом сообщает Sputnik Армения."Мы собрались, чтобы сказать "нет" фашизму!", — скандируют жители Еревана.Участники акции направились с Площади Мясникяна к посольству России в Армении, говорится в сообщении.Митинг открылся песней "Солнечный круг, небо вокруг", который исполнила Алла Акопян — глава Женсовета движения "Сильная Армения с Россией — за новый союз". Так она напомнила, как раньше отовсюду звучали мелодии, на которых воспиталось поколение, одержавшее исторические победы.Глава партии "Альянс" Тигран Уриханян выступил со словами, что дружба с Россией должна быть честной и бескорыстной: "Это фундамент отношений между нашими странами. И именно эти отношения укрепят Армению. К сожалению, без силы борьба с фашизмом невозможна".Множество людей с плакатами, символами "Z" и "V" и флагами направились шествием по центру Еревана под барабанную дробь к посольству России в Армении.У российского посольства демонстранты также исполнили военно-патриотический танец "Берд". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

армения

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митинг, армения