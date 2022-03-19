https://uz.sputniknews.ru/20220319/v-rossii-poyavilas-novaya-vaktsina-protiv-covid--konvasel-23430055.html

В России появилась новая вакцина против COVID – "Конвасэл"

В России появилась новая вакцина против COVID – "Конвасэл"

Ранее специалисты говорили, что новая вакцина хорошо переносится, а также не вызывает аллергических реакций.

2022-03-19T12:30+0500

2022-03-19T12:30+0500

2022-03-19T13:53+0500

россия

вакцина

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую вакцину против коронавируса – "Конвасэл", следует из данных госреестра лекарственных средств.Об этом рассказали наши коллеги из Sputnik Беларусь.Препарат был разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."Конвасэл" вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022", – говорится в реестре.Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова проинформировала, что новая вакцина хорошо переносится, а также не вызывает аллергических реакций.Российские вакцины от коронавирусаНа сегодня в России зарегистрировало пять вакцин для предотвращения COVID-19. Последнюю – "ЭпиВакКорона-Н" – разрешили для массового применения в конце августа 2021 года. В качестве производителя в реестре указан научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".Помимо "ЭпиВакКорона-Н", в РФ от коронавируса зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт". Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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