https://uz.sputniknews.ru/20220319/vmesto-zapadnyx-kompaniy-prishli-investory-iz-uzbekistana--glava-sankt-peterburga-23423107.html
Вместо западных компаний пришли инвесторы из Узбекистана – глава Санкт-Петербурга
Вместо западных компаний пришли инвесторы из Узбекистана – глава Санкт-Петербурга
Многие европейские компании позже захотят вернуться, но ниши уже будут заняты предпринимателями из Узбекистана, Индии и арабских стран, считает губернатор.
2022-03-19T07:00+0500
2022-03-19T07:00+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что на смену уходящим из-за санкций западным компаниям на рынок северной столицы приходят предприниматели из Узбекистана и других восточных стран.По словам губернатора, основной задачей администрации северной столицы в условиях западных санкций является сохранение рабочих мест. Безработица в городе на данный момент составляет 1,6%— это самый низкий показатель в стране.Рабочая группа при Торгово-промышленной палате города работает сейчас с иностранными инвесторами, готовыми занять освобождающуюся нишу. Губернатор уверен, что многие компании, спешно покидающие Россию, вскоре захотят вернуться, но ниша будет уже занята.С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.С узбекскими партнерами активно сотрудничали крупные российские компании, в частности, АО "Зарубежнефть", ПАО "Татнефть", ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" и Gazprom International.Читайте также: Узбекистан и Россия: 30 лет дружбы и сотрудничества — инфографика
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Вместо западных компаний пришли инвесторы из Узбекистана – глава Санкт-Петербурга
07:00 19.03.2022 (обновлено: 09:50 19.03.2022) Подписаться на
Многие европейские компании позже захотят вернуться, но ниши уже будут заняты предпринимателями из Узбекистана, Индии и арабских стран, считает губернатор.
ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что на смену уходящим из-за санкций западным компаниям на рынок северной столицы приходят предприниматели из Узбекистана и других восточных стран.
"Пришли, как ни странно, представители бизнеса из Узбекистана, Казахстана, Индии, из ряда других стран, с арабского мира, которые готовы тоже вкладывать свои инвестиции в развитие нашего города, — сказал Беглов в интервью телеканалу "78".
По словам губернатора, основной задачей администрации северной столицы в условиях западных санкций является сохранение рабочих мест. Безработица в городе на данный момент составляет 1,6%— это самый низкий показатель в стране.
Рабочая группа при Торгово-промышленной палате города работает сейчас с иностранными инвесторами, готовыми занять освобождающуюся нишу. Губернатор уверен, что многие компании, спешно покидающие Россию, вскоре захотят вернуться, но ниша будет уже занята.
С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
С узбекскими партнерами активно сотрудничали крупные российские компании, в частности, АО "Зарубежнефть", ПАО "Татнефть", ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" и Gazprom International.