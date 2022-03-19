https://uz.sputniknews.ru/20220319/vrach-rasskazala-kak-umenshit-stress-i-sostoyanie-trevojnosti-23437348.html
Врач рассказала, как уменьшить стресс и состояние тревожности
Врач рассказала, как уменьшить стресс и состояние тревожности
Ранней весной людям свойственна повышенная утомляемость, однако в этом году на многих влияют постковидный синдром и новости.
2022-03-19T22:00+0500
2022-03-19T22:00+0500
2022-03-19T22:00+0500
это интересно
стресс
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/07/15139214_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_be94814b338f318e3a70e8910dc99855.jpg
Весной люди традиционно склонны больше нервничать, быстрее уставать и чувствать себя разбитыми. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова.По словам эксперта, дело в том, что на эмоциональное и физическое состояние человека влияет увеличение продолжительности светового дня. Смена сезонов создает стрессовые условия для организма."Весной день становится длиннее, а ночи короче, и человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс — это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает", — сказала врач.Однако этой весной ситуация осложняется еще и тем, что кто-то до сих пор болеет коронавирусом, а кто-то восстанавливается после него и переживает постковидный синдром, также сопровождаемый депрессией. Действует на состояние человека и новостной фон, считает Зухра Павлова.Однако есть способы, уменьшающие уровень тревожности и стресса, отмечает при этом эксперт."Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм — пить воду. Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола", — уточнила она.Второй способ справиться с тревожностью - увеличить физические нагрузки."В наших клетках есть митохондрии, когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса. Хорошо работающая мышечная масса — это такой шредер, уничтожающий гормоны стресса", — считает Павлова.Третий способ - это специальная дыхательная гимнастика."Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь — пауза (задержка дыхания), на счет восемь — выдох", —рекомендует врач.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/07/15139214_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8430ca6990655ef5b3ad9fe8b714c5c7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стресс, врач
Врач рассказала, как уменьшить стресс и состояние тревожности
Подписаться на
Ранней весной людям свойственна повышенная утомляемость, однако в этом году на многих влияют постковидный синдром и новости, считает врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Весной люди традиционно склонны больше нервничать, быстрее уставать и чувствать себя разбитыми. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова.
По словам эксперта, дело в том, что на эмоциональное и физическое состояние человека влияет увеличение продолжительности светового дня. Смена сезонов создает стрессовые условия для организма.
"Весной день становится длиннее, а ночи короче, и человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс — это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает", — сказала врач.
Однако этой весной ситуация осложняется еще и тем, что кто-то до сих пор болеет коронавирусом, а кто-то восстанавливается после него и переживает постковидный синдром, также сопровождаемый депрессией. Действует на состояние человека и новостной фон, считает Зухра Павлова.
Однако есть способы, уменьшающие уровень тревожности и стресса, отмечает при этом эксперт.
"Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм — пить воду. Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола", — уточнила она.
Второй способ справиться с тревожностью - увеличить физические нагрузки.
"В наших клетках есть митохондрии, когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса. Хорошо работающая мышечная масса — это такой шредер, уничтожающий гормоны стресса", — считает Павлова.
Третий способ - это специальная дыхательная гимнастика.
"Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь — пауза (задержка дыхания), на счет восемь — выдох", —рекомендует врач.