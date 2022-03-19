https://uz.sputniknews.ru/20220319/vrach-rasskazala-kak-umenshit-stress-i-sostoyanie-trevojnosti-23437348.html

Врач рассказала, как уменьшить стресс и состояние тревожности

Врач рассказала, как уменьшить стресс и состояние тревожности

Ранней весной людям свойственна повышенная утомляемость, однако в этом году на многих влияют постковидный синдром и новости.

2022-03-19T22:00+0500

2022-03-19T22:00+0500

2022-03-19T22:00+0500

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стресс

врач

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Весной люди традиционно склонны больше нервничать, быстрее уставать и чувствать себя разбитыми. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова.По словам эксперта, дело в том, что на эмоциональное и физическое состояние человека влияет увеличение продолжительности светового дня. Смена сезонов создает стрессовые условия для организма."Весной день становится длиннее, а ночи короче, и человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс — это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает", — сказала врач.Однако этой весной ситуация осложняется еще и тем, что кто-то до сих пор болеет коронавирусом, а кто-то восстанавливается после него и переживает постковидный синдром, также сопровождаемый депрессией. Действует на состояние человека и новостной фон, считает Зухра Павлова.Однако есть способы, уменьшающие уровень тревожности и стресса, отмечает при этом эксперт."Самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм — пить воду. Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола", — уточнила она.Второй способ справиться с тревожностью - увеличить физические нагрузки."В наших клетках есть митохондрии, когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса. Хорошо работающая мышечная масса — это такой шредер, уничтожающий гормоны стресса", — считает Павлова.Третий способ - это специальная дыхательная гимнастика."Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь — пауза (задержка дыхания), на счет восемь — выдох", —рекомендует врач.

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стресс, врач