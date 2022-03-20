https://uz.sputniknews.ru/20220320/23443191.html
Видео: российские врачи-волонтеры помогают коллегам из ДНР
Видео: российские врачи-волонтеры помогают коллегам из ДНР
Из всех концов России на Донбасс съехались врачи-волонтеры. О своей работе они рассказали в интервью.
2022-03-20T14:22+0500
2022-03-20T14:22+0500
2022-03-20T14:22+0500
специальная военная операция россии в донбассе
врачи
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/14/23443197_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bb0be9a33da681a33febd132f0be588f.jpg
Российские врачи приезжают волонтерами на Донбасс, чтобы помочь местным коллегам в больницах и пунктах приема больных и раненых.Своим опытом в ДНР они поделились с Telegram-каналом "Донбасс решает" - рассказали как и чем помогают местным медикам. Волонтеры также собирают у донбасских коллег заявки на оборудование и инструменты, в котором они испытывают наибольшую нужду.Напомним, Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Россия и Украина провели серию переговоров по урегулированию конфликта. Всего состоялось 3 раунда. 4-й раунд переговоров начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.Обе стороны выразили готовность продолжить переговоры и отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/14/23443197_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8eea5911642bf5c50abc04f68d7a991f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, врачи, днр
Видео: российские врачи-волонтеры помогают коллегам из ДНР
Подписаться на
Из всех концов России на Донбасс съехались врачи-волонтеры. О своей работе они рассказали в интервью.
Российские врачи приезжают волонтерами на Донбасс, чтобы помочь местным коллегам в больницах и пунктах приема больных и раненых.
Своим опытом в ДНР они поделились с Telegram-каналом "Донбасс решает" - рассказали как и чем помогают местным медикам.
"Им очень тяжело приходится. Меня с 20-тилетним опытом врача-реаниматолога ничего не пугает. Но столько людей страдает", - рассказала Гульназ Давлетшина, которая приехала из башкирского города Туймазы.
Волонтеры также собирают у донбасских коллег заявки на оборудование и инструменты, в котором они испытывают наибольшую нужду.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля.
Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Россия и Украина провели серию переговоров по урегулированию конфликта. Всего состоялось 3 раунда. 4-й раунд переговоров начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.
Обе стороны выразили готовность продолжить переговоры и отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.