https://uz.sputniknews.ru/20220320/23443191.html

Видео: российские врачи-волонтеры помогают коллегам из ДНР

Видео: российские врачи-волонтеры помогают коллегам из ДНР

Из всех концов России на Донбасс съехались врачи-волонтеры. О своей работе они рассказали в интервью.

2022-03-20T14:22+0500

2022-03-20T14:22+0500

2022-03-20T14:22+0500

специальная военная операция россии в донбассе

врачи

днр

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Российские врачи приезжают волонтерами на Донбасс, чтобы помочь местным коллегам в больницах и пунктах приема больных и раненых.Своим опытом в ДНР они поделились с Telegram-каналом "Донбасс решает" - рассказали как и чем помогают местным медикам. Волонтеры также собирают у донбасских коллег заявки на оборудование и инструменты, в котором они испытывают наибольшую нужду.Напомним, Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Россия и Украина провели серию переговоров по урегулированию конфликта. Всего состоялось 3 раунда. 4-й раунд переговоров начался 14 марта и был приостановлен для работы технических и юридических групп.Обе стороны выразили готовность продолжить переговоры и отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.

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видео, врачи, днр