Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220320/23444119.html
В Египте обнаружили пять новых гробниц - фото
В Египте обнаружили пять новых гробниц - фото
Египетские ученые обнаружили в Гизе пять ранее неизвестных гробниц. Сами строения, роспись и артефакты в них отлично сохранились. Как выглядят древние захоронения - в фотоподброке Sputnik.
2022-03-20T22:00+0500
2022-03-20T22:00+0500
фото
египет
артефакты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/14/23444125_0:135:3069:1861_1920x0_80_0_0_8150a76f9542aa94e2b7cc3de6cf8f55.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/14/23444125_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_fd13176d7cbc31e00f8635f336853d04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, египет, артефакты

В Египте обнаружили пять новых гробниц - фото

22:00 20.03.2022
Подписаться наGoogle news
Египетские ученые обнаружили в Гизе пять ранее неизвестных гробниц. Сами строения, роспись и артефакты в них отлично сохранились. Как выглядят древние захоронения - в фотоподброке Sputnik.
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Гробницы обнаружены к северо-востоку от пирамиды фараона Меренры I, правившего Египтом примерно в 2270-х годах до н.э.

Гробницы обнаружены к северо-востоку от пирамиды фараона Меренры I, правившего Египтом примерно в 2270-х годах до н.э. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Гробницы обнаружены к северо-востоку от пирамиды фараона Меренры I, правившего Египтом примерно в 2270-х годах до н.э.

© AP Photo / Sayed Hassan

Журналисты готовятся войти в недавно найденные гробницы в египетском некрополе близ Каира. По данным ученых, гробницы относятся к эпохе Нового Царства (ок. 1570-1069 гг. до н.э.).

Журналисты готовятся войти в недавно найденные гробницы в египетском некрополе близ Каира. По данным ученых, гробницы относятся к эпохе Нового Царства (ок. 1570-1069 гг. до н.э.). - Sputnik Узбекистан
2/12
© AP Photo / Sayed Hassan

Журналисты готовятся войти в недавно найденные гробницы в египетском некрополе близ Каира. По данным ученых, гробницы относятся к эпохе Нового Царства (ок. 1570-1069 гг. до н.э.).

© AFP 2022 / Khaled Desouki

Журналист спускается по шахте в обнаруженную недавно древнюю гробницу. Гробницы могли принадлежать высокопоставленным чиновникам или членам королевской семьи.

Журналист спускается по шахте в обнаруженную недавно древнюю гробницу. Гробницы могли принадлежать высокопоставленным чиновникам или членам королевской семьи. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Журналист спускается по шахте в обнаруженную недавно древнюю гробницу. Гробницы могли принадлежать высокопоставленным чиновникам или членам королевской семьи.

© AP Photo / Sayed Hassan

Глава Верховного совета древностей Египта Мустава Вазири осматривает роспись стен древней гробницы.

Глава Верховного совета древностей Египта Мустава Вазири осматривает роспись стен древней гробницы. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AP Photo / Sayed Hassan

Глава Верховного совета древностей Египта Мустава Вазири осматривает роспись стен древней гробницы.

© AP Photo / Sayed Hassan

Деревянная статуэтка в одной из древних гробниц. Все артефакты в обнаруженных захоронениях хорошо сохранились.

Деревянная статуэтка в одной из древних гробниц. Все артефакты в обнаруженных захоронениях хорошо сохранились. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AP Photo / Sayed Hassan

Деревянная статуэтка в одной из древних гробниц. Все артефакты в обнаруженных захоронениях хорошо сохранились.

© AFP 2022 / Khaled Desouki

Пресс-тур на место обнаружения древних гробниц.

Пресс-тур на место обнаружения древних гробниц. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Пресс-тур на место обнаружения древних гробниц.

© REUTERS / Hanaa Habib

Журналистов спускают в гробницы.

Журналистов спускают в гробницы. - Sputnik Узбекистан
7/12
© REUTERS / Hanaa Habib

Журналистов спускают в гробницы.

© AFP 2022 / Khaled Desouki

Внутреннее убранство гробницы.

Внутреннее убранство гробницы. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Внутреннее убранство гробницы.

© AFP 2022 / Khaled Desouki

Иероглифическое письмо на стене одной из гробниц.

Иероглифическое письмо на стене одной из гробниц. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Иероглифическое письмо на стене одной из гробниц.

© REUTERS / Hanaa Habib

Артефакты из найденных недавно древних гробниц в Гизе.

Артефакты из найденных недавно древних гробниц в Гизе. - Sputnik Узбекистан
10/12
© REUTERS / Hanaa Habib

Артефакты из найденных недавно древних гробниц в Гизе.

© AFP 2022 / Khaled Desouki

Некрополь Саккара недалеко от Каира.

Некрополь Саккара недалеко от Каира. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Некрополь Саккара недалеко от Каира.

© AFP 2022 / Khaled Desouki

Прекрасно сохранившиеся рисунки на стене гробницы.

Прекрасно сохранившиеся рисунки на стене гробницы. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Прекрасно сохранившиеся рисунки на стене гробницы.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0