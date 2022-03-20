В Египте обнаружили пять новых гробниц - фото

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Египетские ученые обнаружили в Гизе пять ранее неизвестных гробниц. Сами строения, роспись и артефакты в них отлично сохранились. Как выглядят древние захоронения - в фотоподброке Sputnik.