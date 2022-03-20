В Египте обнаружили пять новых гробниц - фото

Гробницы обнаружены к северо-востоку от пирамиды фараона Меренры I, правившего Египтом примерно в 2270-х годах до н.э.
Гробницы обнаружены к северо-востоку от пирамиды фараона Меренры I, правившего Египтом примерно в 2270-х годах до н.э.
Журналисты готовятся войти в недавно найденные гробницы в египетском некрополе близ Каира. По данным ученых, гробницы относятся к эпохе Нового Царства (ок. 1570-1069 гг. до н.э.).
Журналисты готовятся войти в недавно найденные гробницы в египетском некрополе близ Каира. По данным ученых, гробницы относятся к эпохе Нового Царства (ок. 1570-1069 гг. до н.э.).
Журналист спускается по шахте в обнаруженную недавно древнюю гробницу. Гробницы могли принадлежать высокопоставленным чиновникам или членам королевской семьи.
Журналист спускается по шахте в обнаруженную недавно древнюю гробницу. Гробницы могли принадлежать высокопоставленным чиновникам или членам королевской семьи.
Глава Верховного совета древностей Египта Мустава Вазири осматривает роспись стен древней гробницы.
Глава Верховного совета древностей Египта Мустава Вазири осматривает роспись стен древней гробницы.
Деревянная статуэтка в одной из древних гробниц. Все артефакты в обнаруженных захоронениях хорошо сохранились.
Деревянная статуэтка в одной из древних гробниц. Все артефакты в обнаруженных захоронениях хорошо сохранились.
Пресс-тур на место обнаружения древних гробниц.
Пресс-тур на место обнаружения древних гробниц.
Журналистов спускают в гробницы.
Внутреннее убранство гробницы.
Внутреннее убранство гробницы.
Иероглифическое письмо на стене одной из гробниц.
Иероглифическое письмо на стене одной из гробниц.
Артефакты из найденных недавно древних гробниц в Гизе.
Некрополь Саккара недалеко от Каира.
Некрополь Саккара недалеко от Каира.
Прекрасно сохранившиеся рисунки на стене гробницы.
Прекрасно сохранившиеся рисунки на стене гробницы.