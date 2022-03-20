https://uz.sputniknews.ru/20220320/akter-alen-delon-xochet-sdelat-evtanaziyu-23437972.html

Актер Ален Делон хочет сделать эвтаназию

Актер Ален Делон хочет сделать эвтаназию

Об этом желании актера рассказал его сын Энтони в своей автобиографической книге.

2022-03-20T08:30+0500

2022-03-20T08:30+0500

2022-03-20T08:30+0500

в мире

актер

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Известный французский киноактер Ален Делон может прибегнуть к эвтаназии, если вдруг окажется в коме, сообщили СМИ страны со ссылкой на его старшего сына Энтони, передает Sputnik Беларусь.Как пишет газета Gala, в автобиографии с названием "Между собакой и волком", вышедшей 10 марта, Энтони Делон рассказал о разговоре с отцом."Он сказал мне: "Тони, если однажды со мной что-то случится, и я буду в коме, подключенным, чтобы жить, я хочу, чтобы ты меня отключил", – цитирует слова Энтони издание.Сообщается также, что он, чтобы успокоить отца, дал ему это обещание, однако оставил миссию сопровождать Делона в последние моменты жизни своей сводной сестре – Анне.Ален Делон, которому сейчас 86 лет, в 2019-м перенес инсульт.Жизнь в киноСвой путь в кино Ален Делон начал в 21 год. По совету друзей он показал свои фотографии кинопродюсерам, но те говорили ему, что он слишком красив для карьеры актера.Сначала были маленькие роли, а в 1960-м случился прорыв — он сыграл в экранизации романа "Талантливый мистер Рипли" (фильм назывался "На ярком солнце") и в ленте Лукино Висконти "Рокко и его братья". Далее последовала звездная роль в "Затмении" у Микеланджело Антониони и "Самурае" у Жана-Пьера Мельвиля.Список самых популярных у массового зрителя картин, несомненно, возглавят ленты с его участием "Черный тюльпан" и детективная история "Бассейн".Несмотря на обширную фильмографию (около ста картин), Ален Делон почти не получал кинонаград — у него всего один "Сезар" (за "Нашу историю" Бертрана Блие в 1984-м), две номинации на "Сезара", а также номинация на американский "Золотой глобус" — за "Леопарда" Висконти в 1963-м. Зато почетных наград у него много — от Берлинского Каннского кинофестивалей, "Давид ди Донателло" от Итальянской киноакадемии, немецкая "Золотая камера", и главное звание — собственные имя и фамилия, ставшее символом мужской красоты ХХ века.

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