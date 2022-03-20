https://uz.sputniknews.ru/20220320/kakaya-pogoda-ojidaet-uzbekistantsev-v-prazdnichnye-dni-23435802.html

Какая погода ожидает узбекистанцев в праздничные дни

Какая погода ожидает узбекистанцев в праздничные дни

Узгидромет поделился прогнозом погоды на 21-24 марта.

2022-03-20T09:10+0500

2022-03-20T09:10+0500

2022-03-20T11:22+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. На Навруз (21 марта) узбекистанцев ожидает небольшой дождь, возможен снег. В последующие дни (22-24 марта) осадков не ожидается. Об этом сообщает Узгидромет.По Каракалпакстану и Хорезмской области ночью и утром местами пройдет небольшой снег, по Ташкентской области днем возможен небольшой дождь, по северу Навоийской области небольшие осадки (дождь, снег).По остальной территории республики осадков не ожидается. В ночные часы слабые морозы сохранятся, днем температура воздуха немного повысится до 10-15 градусов тепла.Во вторник, 22 марта, по Узбекистану осадков не ожидается, лишь по областям Ферганской долины пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.В среду, 23 марта, на территорию Узбекистана вновь ожидается вторжение влажного и холодного воздуха с Поволжья, по республике местами пройдут дожди, лишь по северу осадков не ожидается. Дневная температура понизится до 4-9 градусов тепла.По горной территории республики в эти дни лавиноопасно.

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