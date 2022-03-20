https://uz.sputniknews.ru/20220320/oleg-malginov-ob-uzbekistane-ya-ochen-xotel-syuda-priexat--video-23439819.html
Олег Мальгинов об Узбекистане: "Я очень хотел сюда приехать" — видео
Олег Мальгинов об Узбекистане: "Я очень хотел сюда приехать" — видео
В честь 30-летия дипломатических отношений Узбекистана и России Sputnik беседует с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым - о будущих проектах двух стран и личном отношении к узбекской культуре.
2022-03-20T11:33+0500
2022-03-20T11:33+0500
2022-03-20T11:33+0500
видео
узбекистан
олег мальгинов
посол
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Узбекистан и Россия 20 марта отмечают 30-летие дипломатических отношений, оценку которым в эксклюзивном интервью Sputnik дал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов.Прежде всего Россия и Узбекистан активно сотрудничают в экономическом плане, а также на международных площадках, говорит Олег Мальгинов."Мы являемся членами ШОС и надеемся, что председательство Узбекистана в этой организации в этом году пройдет успешно. И мы сделаем, все что от нас зависит, чтобы помочь этому председательству. Мы приветствуем и то, что Узбекистан активно работает в качестве наблюдателя в ЕАЭС", — отметил посол.Помимо этого, страны реализуют множество совместных инициатив в сферах образования, культуры, науки, здравоохранения и туризма.Что касается области образования, в Узбекистане сегодня действует большое количество российских вузов, говорит Олег Мальгинов. "Выпускники этих вузов востребованы в экономике Узбекистана. Они становятся хорошими специалистами, и они вносят вклад в развитие страны", — резюмирует он.Безусловно, получению образования по российскому стандарту в Узбекистане способствует и достойный уровень владения местного населения русским языком. "Я рад, что русский язык сохранился во многих местах. Большое количество школ, даже детских садов направлено на то, чтобы дать знания по русскому языку", — говорит Олег Мальгинов. При этом, по его словам, систему обучения русскому языку необходимо постоянно совершенствовать.Особенно роль в отношениях двух стран играет, по словам посла, и "привлечение узбекистанских друзей на стройки" в Россию. Сотрудничество в данной отрасли Олег Мальгинов называет "важной темой для взаимодействия".Между тем в Узбекистане Олег Мальгинов работает чуть больше года: на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в республике он был назначен 5 марта 2021-го. "Я очень хотел сюда приехать, потому что для меня это ближе", — так комментирует Мальгинов свое назначение.Дело в том, что карьеру дипломата Олег Мальгинов начинал в Индии. А Узбекистан, по его словам, да и вообще территория Центральной Азии стали источником обогащения южноазиатской цивилизации с приходом Бабура."Я всячески рекламирую для моих соотечественников, которые живут в России, не рваться только куда-то в европейскую страну, а приехать сюда. Та глубина истории, которую ты получаешь, дорогого стоит, — говорит Олег Мальгинов. — Многообразие Узбекистана: танцы, песни... Я уже узнаю, что этот танец из Самарканда, этот — из Хорезма".За чем еще россиянам стоит приехать на майские праздники в Узбекистан по мнению Олега Мальгинова? И какая общая черта объединяет россиян и узбекистанцев? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, олег мальгинов, посол, видео
Олег Мальгинов об Узбекистане: "Я очень хотел сюда приехать" — видео
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В честь 30-летия дипломатических отношений Узбекистана и России Sputnik беседует с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым о будущих проектах двух стран и личном отношении к узбекской культуре.
Узбекистан и Россия 20 марта отмечают 30-летие дипломатических отношений, оценку которым в эксклюзивном интервью Sputnik дал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов.
"Это отношения очень активной работы. Это отношения больших перспектив. Это отношения ожиданий результатов для народов обеих стран", — заявил он в ходе беседы.
Прежде всего Россия и Узбекистан активно сотрудничают в экономическом плане, а также на международных площадках, говорит Олег Мальгинов.
"Мы являемся членами ШОС и надеемся, что председательство Узбекистана в этой организации в этом году пройдет успешно. И мы сделаем, все что от нас зависит, чтобы помочь этому председательству. Мы приветствуем и то, что Узбекистан активно работает в качестве наблюдателя в ЕАЭС", — отметил посол.
Помимо этого, страны реализуют множество совместных инициатив в сферах образования, культуры, науки, здравоохранения и туризма.
"Проектов было достаточно много. Они все остаются", — говорит Олег Мальгинов. И добавляет: "Мы рассчитываем, что этот год станет годом взрывного туризма россиян. Совсем недавно был подписан соответствующий план — об увеличении туристических потоков" (10 марта текущего года российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко и вице-премьер – министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов подписали план мероприятий, который предполагает создание условий для роста турпотока между странами. — Sputnik).
Что касается области образования, в Узбекистане сегодня действует большое количество российских вузов, говорит Олег Мальгинов. "Выпускники этих вузов востребованы в экономике Узбекистана. Они становятся хорошими специалистами, и они вносят вклад в развитие страны", — резюмирует он.
Безусловно, получению образования по российскому стандарту в Узбекистане способствует и достойный уровень владения местного населения русским языком. "Я рад, что русский язык сохранился во многих местах. Большое количество школ, даже детских садов направлено на то, чтобы дать знания по русскому языку", — говорит Олег Мальгинов. При этом, по его словам, систему обучения русскому языку необходимо постоянно совершенствовать.
Особенно роль в отношениях двух стран играет, по словам посла, и "привлечение узбекистанских друзей на стройки" в Россию. Сотрудничество в данной отрасли Олег Мальгинов называет "важной темой для взаимодействия".
"Вклад, который рабочие-узбекистанцы вносят в развитие Российской Федерации, очень важен, и одновременно они помогают своим семьям здесь, в Узбекистане, тем самым решая социальные проблемы", — говорит он.
Между тем в Узбекистане Олег Мальгинов работает чуть больше года: на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в республике он был назначен 5 марта 2021-го. "Я очень хотел сюда приехать, потому что для меня это ближе", — так комментирует Мальгинов свое назначение.
Дело в том, что карьеру дипломата Олег Мальгинов начинал в Индии. А Узбекистан, по его словам, да и вообще территория Центральной Азии стали источником обогащения южноазиатской цивилизации с приходом Бабура.
"Я всячески рекламирую для моих соотечественников, которые живут в России, не рваться только куда-то в европейскую страну, а приехать сюда. Та глубина истории, которую ты получаешь, дорогого стоит, — говорит Олег Мальгинов. — Многообразие Узбекистана: танцы, песни... Я уже узнаю, что этот танец из Самарканда, этот — из Хорезма".
За чем еще россиянам стоит приехать на майские праздники в Узбекистан по мнению Олега Мальгинова? И какая общая черта объединяет россиян и узбекистанцев? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью Sputnik Узбекистан
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