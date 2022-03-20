https://uz.sputniknews.ru/20220320/sorok-rossiyskix-voennyx-poluchat-nagrady-23447309.html

Сорок российских военных получат награды

Сорок российских военных получат награды

Росгвардейцы освободили город Изюм близ Харькова и захватили лидеров нацформирований и важные документы.

2022-03-20T17:52+0500

2022-03-20T17:52+0500

2022-03-20T17:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Сорок военнослужащих получат награды за операцию по освобождению города Изюм, в ходе которой были взяты в плен лидеры нацформирований и пособники СБУ, а также захвачены важные документы, сообщает пресс-служба Росгвардии.По данным ведомства, военные и сотрудники нескольких отрядов спецназа, а также одного из СОБР Росгвардии ночью внезапным броском захватили плацдарм у города Изюм и в течение последующих суток отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских военных и националистов. Таким образом они сковали крупные силы противника и позволили подразделениям российской армии установить понтонный мост через реку."Благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам" - сказали в ведомстве.Кроме того, в ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы.По данным Министерства обороны России, воруженные силы нанесли удар высокоточными ракетами по центру подготовки Сил спецопераций Украины.Там также базировались иностранные наемники. Уничтожено свыше 100 военных противника. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того:Крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря и "Кинжалами" из воздушного пространства над Крымом уничтожена крупная база хранения ГСМ украинских военных в Николаевской области. Такими же ракетами из акватории Черного моря уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники.Российские ПВО за сутки сбили один вертолет Ми-8 ВСУ, 6 украинских беспилотников, включая один "Байрактар ТБ-2", и 1 украинскую тактическая баллистическую ракету "Точка-У".Всего за время операции уничтожено 207 беспилотников, 1467 единиц бронетехники, 148 установок залпового огня ВСУ.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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украина, военнослужащие