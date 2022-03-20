https://uz.sputniknews.ru/20220320/uzbekistan-i-rossiya-30-let-vmeste-23419813.html

Узбекистан и Россия: 30 лет вместе

Узбекистан и Россия: 30 лет вместе

Исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между независимым Узбекистаном и Россией. Результаты двустороннего сотрудничества между странами - в инфографике Sputnik.

2022-03-20T09:45+0500

2022-03-20T09:45+0500

2022-03-20T11:14+0500

инфографика

узбекистан

сотрудничество

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Дипломатические отношения между Узбекистаном и Россией были установлены 20 марта 1992 года. В настоящее время страны сотрудничают во всех сферах: экономике, промышленности, торговле, образовании, медицине, науке. Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.С узбекскими партнерами активно сотрудничали крупные российские компании, в частности, АО "Зарубежнефть", ПАО "Татнефть", ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" и Gazprom International.Особый интерес российские предприятия проявили к расширению своей деятельности на рынке Узбекистана и к локализации своей продукции в республике. В минувшем году переговоры о выпуске своей продукции в Узбекистане вели российские компании-производители станкоинструментальной продукции, спецтехники, легковых автомобилей, производители нефтегазового и энергетического оборудования из разных регионов России.В целом инвестиционное сотрудничество велось на основе Перечня перспективных совместных проектов экономических операторов России и Узбекистана на 2019-2024 годы. В него в общей сложности входит 109 совместных проектов.Перечень является частью Программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2019-2024 годы, подписанной в октябре 2018-го в рамках государственного визита российского президента Владимира Путина в Узбекистан.

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