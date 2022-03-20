https://uz.sputniknews.ru/20220320/vrach-rasskazala-chem-opasny-valeryanka-i-korvalol-23437841.html

Врач рассказала, чем опасны валерьянка и корвалол

Врач рассказала, чем опасны валерьянка и корвалол

Справляться со стрессом популярными средствами - валерьянкой и корвалолом, - иногда вредно для организма.

2022-03-20T08:00+0500

2022-03-20T08:00+0500

2022-03-20T08:00+0500

это интересно

стресс

врач

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Многие люди при проявлении симптомов стресса употребляют корвалол или валерьянку. Однако использовать эти средства нужно с осторожностью, предварительно проконсультировавшись с доктором, сообщила в интервью РИА Новости врач-терапевт Надежда Капнинская."Корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены", — объяснила Капнинская.По словам эксперта, если тот или другой препарат вызывает привыкание, то человек, не принимая его, может испытывать тревогу, дрожь, слабость по всему телу, головокружение, а также нарушения сна.Также Надежда Капнинская уточнила, что "неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу". Превышение дозировки же способно нарушить моторику кишечника и привести к запорам.

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2022

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стресс, врач