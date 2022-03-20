https://uz.sputniknews.ru/20220320/zavod-texnologmash-rasprodaet-zdaniya-23443655.html

Завод "Технологмаш" распродает здания

Завод "Технологмаш" распродает здания

Площади приватизируются в связи с присоединением завода к новому кластеру в Чирчике.

2022-03-20T14:55+0500

2022-03-20T14:55+0500

2022-03-20T14:55+0500

экономика

завод

аукцион

приватизация

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Началась приватизация комплекса зданий завода "Технологмаш". Строения в Алмазарском районе столицы выставлены на аукцион на торговой площадке "E-auksion".Стартовая цена – 39,6 млрд сумов. Площадь территории, включая здания и сооружения, составляет 15,7 тыс. кв.м.О приватизации недвижимости завод объявил в ноябре прошлого года. Здания освобождаются и продаются в связи с присоединением завода "Технологмаш" к новому кластеру в Чирчике.В процессе продажи находится также комплекс зданий "Агрегатного завода" площадью 9,6 гектара, также переезжающего в состав Чирчикского кластера. Стартовая цена – 130, 5 млрд. сумов.Кроме того, Агентство по управлению государственными активами выставило на продажу 99,7% пакета акций в уставном капитале АО "Коканд биохим", а также 99,02 % пакета акций в уставном капитале АО "Ферганаазот".

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завод, аукцион, приватизация