https://uz.sputniknews.ru/20220320/zavod-texnologmash-rasprodaet-zdaniya-23443655.html
Завод "Технологмаш" распродает здания
Завод "Технологмаш" распродает здания
Площади приватизируются в связи с присоединением завода к новому кластеру в Чирчике.
2022-03-20T14:55+0500
2022-03-20T14:55+0500
2022-03-20T14:55+0500
экономика
завод
аукцион
приватизация
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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Началась приватизация комплекса зданий завода "Технологмаш". Строения в Алмазарском районе столицы выставлены на аукцион на торговой площадке "E-auksion".Стартовая цена – 39,6 млрд сумов. Площадь территории, включая здания и сооружения, составляет 15,7 тыс. кв.м.О приватизации недвижимости завод объявил в ноябре прошлого года. Здания освобождаются и продаются в связи с присоединением завода "Технологмаш" к новому кластеру в Чирчике.В процессе продажи находится также комплекс зданий "Агрегатного завода" площадью 9,6 гектара, также переезжающего в состав Чирчикского кластера. Стартовая цена – 130, 5 млрд. сумов.Кроме того, Агентство по управлению государственными активами выставило на продажу 99,7% пакета акций в уставном капитале АО "Коканд биохим", а также 99,02 % пакета акций в уставном капитале АО "Ферганаазот".
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MIA „Rosiya Segodnya“
завод, аукцион, приватизация
Завод "Технологмаш" распродает здания
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Площади приватизируются в связи с присоединением завода к новому кластеру в Чирчике.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Началась приватизация комплекса зданий завода "Технологмаш". Строения в Алмазарском районе столицы выставлены на аукцион на торговой площадке "E-auksion".
Стартовая цена – 39,6 млрд сумов. Площадь территории, включая здания и сооружения, составляет 15,7 тыс. кв.м.
О приватизации недвижимости завод объявил в ноябре прошлого года. Здания освобождаются и продаются в связи с присоединением завода "Технологмаш" к новому кластеру в Чирчике.
В процессе продажи находится также комплекс зданий "Агрегатного завода" площадью 9,6 гектара, также переезжающего в состав Чирчикского кластера. Стартовая цена – 130, 5 млрд. сумов.
Кроме того, Агентство по управлению государственными активами выставило на продажу 99,7% пакета акций в уставном капитале АО "Коканд биохим", а также 99,02 % пакета акций в уставном капитале АО "Ферганаазот".