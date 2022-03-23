https://uz.sputniknews.ru/20220323/23489604.html

Можно в пост: рецепт бананового кекса, который тает во рту

Можно в пост: рецепт бананового кекса, который тает во рту

Простой и вкусный рецепт кекса, который можно приготовить за 20 минут - эта выпечка точно не скажется на фигуре!

2022-03-23T08:00+0500

2022-03-23T08:00+0500

2022-03-23T08:00+0500

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Даже в пост можно лакомиться вкусной выпечкой. Sputnik приготовил для вас простой рецепт нежного низкокалорийного постного бананового кекса.Ингредиенты:ПриготовлениеНарезаем бананы на небольшие кружочки и добавляем вместе со всеми ингредиентами в блендер.Перемалываем ингредиенты до состояния однородности. Тесто должно получиться вязким.Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем кекс 20-25 минут. Проверяем готовность зубочисткой.Достаем кекс из духовки, остужаем при комнатной температуре. Перед подачей украшаем нарезанным бананом, сахарной пудрой или измельченными орехами (по желанию). Также можно полить кекс растопленным шоколадом.Читайте также: Сладкий праздник — азербайджанское песочное печенье

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