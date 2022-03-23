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Можно в пост: рецепт бананового кекса, который тает во рту
Можно в пост: рецепт бананового кекса, который тает во рту
Простой и вкусный рецепт кекса, который можно приготовить за 20 минут - эта выпечка точно не скажется на фигуре!
2022-03-23T08:00+0500
2022-03-23T08:00+0500
2022-03-23T08:00+0500
это интересно
рецепт
пост
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Даже в пост можно лакомиться вкусной выпечкой. Sputnik приготовил для вас простой рецепт нежного низкокалорийного постного бананового кекса.Ингредиенты:ПриготовлениеНарезаем бананы на небольшие кружочки и добавляем вместе со всеми ингредиентами в блендер.Перемалываем ингредиенты до состояния однородности. Тесто должно получиться вязким.Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем кекс 20-25 минут. Проверяем готовность зубочисткой.Достаем кекс из духовки, остужаем при комнатной температуре. Перед подачей украшаем нарезанным бананом, сахарной пудрой или измельченными орехами (по желанию). Также можно полить кекс растопленным шоколадом.Читайте также: Сладкий праздник — азербайджанское песочное печенье
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MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт, пост
Можно в пост: рецепт бананового кекса, который тает во рту
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Простой и вкусный рецепт кекса, который можно приготовить за 20 минут, — эта выпечка точно не скажется на фигуре!
Даже в пост можно лакомиться вкусной выпечкой. Sputnik приготовил для вас простой рецепт нежного низкокалорийного постного бананового кекса.
Ингредиенты:
овсяная мука или рисовая мука — 25 г;
сахар (лучше тростниковый) — 100 г;
растительное масло — 75 г;
сухофрукты и орехи — 50 г;
банан — 3 шт. (+1 для декора);
Приготовление
Нарезаем бананы на небольшие кружочки и добавляем вместе со всеми ингредиентами в блендер.
Перемалываем ингредиенты до состояния однородности. Тесто должно получиться вязким.
Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем кекс 20-25 минут. Проверяем готовность зубочисткой.
Достаем кекс из духовки, остужаем при комнатной температуре. Перед подачей украшаем нарезанным бананом, сахарной пудрой или измельченными орехами (по желанию). Также можно полить кекс растопленным шоколадом.