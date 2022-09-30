https://uz.sputniknews.ru/20220930/23489604.html
Рецепт бананового кекса, который тает во рту
Рецепт бананового кекса, который тает во рту
Простой и вкусный рецепт кекса, который можно приготовить за 20 минут - эта выпечка точно не скажется на фигуре!
2022-09-30T07:00+0500
2022-09-30T07:00+0500
2022-09-30T07:00+0500
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Sputnik приготовил для вас простой рецепт нежного низкокалорийного постного бананового кекса.Ингредиенты:ПриготовлениеНарезаем бананы на небольшие кружочки и добавляем вместе со всеми ингредиентами в блендер.Перемалываем ингредиенты до состояния однородности. Тесто должно получиться вязким.Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем кекс 20-25 минут. Проверяем готовность зубочисткой.Достаем кекс из духовки, остужаем при комнатной температуре. Перед подачей украшаем нарезанным бананом, сахарной пудрой или измельченными орехами (по желанию). Также можно полить кекс растопленным шоколадом.Читайте также: Сладкий праздник — азербайджанское песочное печенье
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выпечка кекс мучное сладости банановый кекс постный рецепт простой проверенный великий пост блюдо
выпечка кекс мучное сладости банановый кекс постный рецепт простой проверенный великий пост блюдо
Рецепт бананового кекса, который тает во рту
Простой и вкусный рецепт кекса, который можно приготовить за 20 минут, — эта выпечка точно не скажется на фигуре!
Sputnik приготовил для вас простой рецепт нежного низкокалорийного постного бананового кекса.
Ингредиенты:
овсяная мука или рисовая мука — 25 г;
сахар (лучше тростниковый) — 100 г;
растительное масло — 75 г;
сухофрукты и орехи — 50 г;
банан — 3 шт. (+1 для декора);
Приготовление
Нарезаем бананы на небольшие кружочки и добавляем вместе со всеми ингредиентами в блендер.
Перемалываем ингредиенты до состояния однородности. Тесто должно получиться вязким.
Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем кекс 20-25 минут. Проверяем готовность зубочисткой.
Достаем кекс из духовки, остужаем при комнатной температуре. Перед подачей украшаем нарезанным бананом, сахарной пудрой или измельченными орехами (по желанию). Также можно полить кекс растопленным шоколадом.