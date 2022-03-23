https://uz.sputniknews.ru/20220323/britanskie-voennye-pyat-let-gotovili-ukrainu-k-vstupleniyu-v-nato--video-23506250.html

Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО — видео

Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО — видео

Пранкеры позвонили главе Минобороны Бену Уоллесу и представились премьером Украины Денисом Шмыгалем. Уоллес не понял "развода" и тут же "раскололся".

2022-03-23T13:35+0500

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Уоллес не сразу это понял и рассказал о том, чем британские военные занимались в последние годы.В частности, он подтвердил, что Великобритания заинтересована в вопросе вступления Украины в НАТО и поэтому присылала военных специалистов на протяжении последних пяти лет в Украину, чтобы "выйти на новый этап".Один из участников разговора также задал министру обороны Великобритании вопросы, касающиеся сотрудничества их стран. В ходе разговора Уоллес не исключил возможность оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, а также подтвердил поставку 4000 ПТУРов для украинской армии несмотря на то, что собственный арсенал Великобритании на исходе.Как позднее признался Уоллес, неизвестный позвонил ему 17 марта через Microsoft Teams и они общались некоторое время.Однако в какой-то момент глава Минобороны заподозрил неладное и прекратил разговор. Позже Уоллес поручил провести срочное расследование и выяснить, как он мог оказаться жертвой пранкеров. Видео разговора пранкеры выложили на YouTube. Ролик уже набрал более 164 тысяч просмотров.

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