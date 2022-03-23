https://uz.sputniknews.ru/20220323/tuman-i-grozy-chem-pogoda-udivit-uzbekistantsev-do-kontsa-nedeli-23498231.html

Туман и грозы: чем погода удивит узбекистанцев до конца недели

Туман и грозы: чем погода удивит узбекистанцев до конца недели

О погоде на 24-27 марта читайте в материале.

2022-03-23T10:33+0500

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общество

погода

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Синоптики обещают до конца этой недели переменную облачность, местами осадки, туман, в некоторых областях возможны грозы.Завтра по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям ночью 2-7 градусов мороза, днем 5-12 тепла. Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях ночью будет 0-5 тепла, местами до 2 градусов мороза, днем 5-10 тепла. Местами осадки (дождь, снег).В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ночью 2-7 тепла, днем 11-16 градусов тепла.В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях ночью 2-7 тепла, днем 3-8 градусов.В пятницу, 25 марта по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям ночью 0-5 тепла, днем 12-23 тепла. Местами возможен дождь.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям ночью 2-7 тепла, днем 17-22 градусов.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла,В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях ночью 0-5 тепла, днем 12-17 градусов.На выходных по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям ночью 0-7 тепла, днем 5-12 тепла.В Бухарской, Навоийской областях ночью 3-10 тепла, днем 13-18 тепла, местами дождь, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях ночью 2-10 тепла, днем 11-18 тепла. Местами дождь, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях 3-12 градусов, днем 15-20 тепла. 26 марта местами дождь, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с.В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях ночью 2-8 тепла, днем 10-12 тепла. 26 марта местами дождь, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 26 марта местами возможно усиление до 15-20 м/с.В горных районах республики 24 марта местами выпадет снег. 25 и 27 марта без осадков. 26 марта местами осадки (дождь, снег), возможна гроза. Местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. 26 марта местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура в эти дни ночью 0-7 градусов мороза, днем 0-10 тепла.

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