https://uz.sputniknews.ru/20220323/vasserman-ssha-budut-borotsya-s-rossiey-do-poslednego-soyuznika--video-23497673.html

Вассерман: США будут бороться с Россией до последнего союзника — видео

Вассерман: США будут бороться с Россией до последнего союзника — видео

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден во время поездки в Европу встретится сначала с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе, а затем отправится в... 23.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-23T09:57+0500

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видео

сша

джо байден

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евросоюз

брюссель

польша

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О чем американский лидер будет просить европейцев? Могут ли поляки ввести на Украину войска? На что готовы американцы, чтобы сохранить свое влияние в мире?На эти и другие вопросы в интервью Sputnik ответил публицист и депутат Государственной думы VII созыва Анатолий Вассерман.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий.Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

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сша, видео, джо байден, нато, евросоюз, брюссель, польша