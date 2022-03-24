https://uz.sputniknews.ru/20220324/23539576.html
В Россию пришла весна: цветение камелий и магнолий в Сочи - фото
В Россию пришла весна: цветение камелий и магнолий в Сочи - фото
Весна все больше вступает в свои права. В южных регионах и на черноморском побережье уже во всю цветут деревья. Предлагаем вам отвлечься от новостей и насладиться нежным цветением с фотоподборкой Sputnik.
2022-03-24T22:15+0500
2022-03-24T22:15+0500
2022-03-24T22:15+0500
фото
весна
деревья
цветы
сочи
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фото, весна, деревья, цветы, сочи
В Россию пришла весна: цветение камелий и магнолий в Сочи - фото Подписаться на
Весна все больше вступает в свои права. Если в центральной части России только тает снег, то в южных регионах и на черноморском побережье уже во всю цветут деревья. Предлагаем вам отвлечься от новостей и насладиться нежным цветением с фотоподборкой Sputnik.
© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк Девушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в дендрологическом парке "Южные Культуры" в Сочи.
Девушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в дендрологическом парке "Южные Культуры" в Сочи.
© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк
Дендрологический парк - излюбленное место отдыха, особенно в период цветения деревьев.
Дендрологический парк - излюбленное место отдыха, особенно в период цветения деревьев.
© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк
Цветение айвы японской (Chaenomeles japonica).
Цветение айвы японской (Chaenomeles japonica).
Девушка возле цветущей магнолии Суланжа.
© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк
Цветущие деревья - самый популярный фот для фотосъемки и селфи.
Цветущие деревья - самый популярный фот для фотосъемки и селфи.
© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк Девушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в дендрологическом парке "Южные Культуры" в Сочи.
Девушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в дендрологическом парке "Южные Культуры" в Сочи.