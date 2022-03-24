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В Россию пришла весна: цветение камелий и магнолий в Сочи - фото
В Россию пришла весна: цветение камелий и магнолий в Сочи - фото
Весна все больше вступает в свои права. В южных регионах и на черноморском побережье уже во всю цветут деревья. Предлагаем вам отвлечься от новостей и насладиться нежным цветением с фотоподборкой Sputnik.
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фото
весна
деревья
цветы
сочи
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фото, весна, деревья, цветы, сочи

В Россию пришла весна: цветение камелий и магнолий в Сочи - фото

22:15 24.03.2022
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Весна все больше вступает в свои права. Если в центральной части России только тает снег, то в южных регионах и на черноморском побережье уже во всю цветут деревья. Предлагаем вам отвлечься от новостей и насладиться нежным цветением с фотоподборкой Sputnik.
© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в дендрологическом парке "Южные Культуры" в Сочи.
Цветение камелий и магнолий в Сочи - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Artur Lebedev
/
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Девушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в дендрологическом парке "Южные Культуры" в Сочи.
© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк

Дендрологический парк - излюбленное место отдыха, особенно в период цветения деревьев.

Дендрологический парк - излюбленное место отдыха, особенно в период цветения деревьев. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Artur Lebedev
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Дендрологический парк - излюбленное место отдыха, особенно в период цветения деревьев.

© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк

Цветение айвы японской (Chaenomeles japonica).

Цветение айвы японской (Chaenomeles japonica). - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / Artur Lebedev
/
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Цветение айвы японской (Chaenomeles japonica).

© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк

Девушка возле цветущей магнолии Суланжа.

Девушка возле цветущей магнолии Суланжа. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / Artur Lebedev
/
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Девушка возле цветущей магнолии Суланжа.

© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк

Цветы магнолии Суланжа.

Цветы магнолии Суланжа. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Artur Lebedev
/
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Цветы магнолии Суланжа.

© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк

Цветущие деревья - самый популярный фот для фотосъемки и селфи.

Цветущие деревья - самый популярный фот для фотосъемки и селфи. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Перейти в фотобанк

Цветущие деревья - самый популярный фот для фотосъемки и селфи.

© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанк

Яркие цветы камелии.

Яркие цветы камелии. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Artur Lebedev
/
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Яркие цветы камелии.

© Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в дендрологическом парке "Южные Культуры" в Сочи.
Цветение камелий и магнолий в Сочи - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Перейти в фотобанк
Девушка фотографируется на фоне цветущей магнолии Суланжа в дендрологическом парке "Южные Культуры" в Сочи.
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