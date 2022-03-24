В Россию пришла весна: цветение камелий и магнолий в Сочи - фото

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Весна все больше вступает в свои права. Если в центральной части России только тает снег, то в южных регионах и на черноморском побережье уже во всю цветут деревья. Предлагаем вам отвлечься от новостей и насладиться нежным цветением с фотоподборкой Sputnik.