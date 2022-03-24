https://uz.sputniknews.ru/20220324/chto-izmenitsya-dlya-materey-odinochek-s-1-aprelya-23535108.html
Что изменится для матерей-одиночек с 1 апреля
Что изменится для матерей-одиночек с 1 апреля
Власти Узбекистана продолжают улучшать условия для матерей-одиночек, а также семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
2022-03-24T14:21+0500
2022-03-24T14:21+0500
2022-03-24T14:21+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане усовершенствовали меры по поддержке женщин, оставшихся без кормильца.Так, с 1 апреля начнут действовать льготные условия для устройства ребенка в государственные и негосударственные детские сады, при которых матери-одиночки:Государственным детским садам, не работающим на полную мощность, будет разрешено принимать детей в возрасте от 2-х до 3-х лет в форме платных услуг.При организации детских садов на предприятиях и в организациях, где в вечерние смены работают женщины, оплата труда воспитателей будет компенсироваться из бюджета.Ранее в Узбекистане плата за детские сады увеличилась на 15 процентов. При этом в отдельных районах размер ежемесячных выплат был установлен со скидкой в 50 процентов.Также в августе президент подписал указ о введении детских пособий для малообеспеченных семей.
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узбекистан
Что изменится для матерей-одиночек с 1 апреля
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Власти Узбекистана продолжают улучшать условия для матерей-одиночек, а также семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане усовершенствовали меры по поддержке женщин, оставшихся без кормильца.
Так, с 1 апреля начнут действовать льготные условия для устройства ребенка в государственные и негосударственные детские сады, при которых матери-одиночки:
освобождаются от родительских взносов при устройстве детей в государственные детсады;
будут получать субсидии из бюджета для устройства детей в возрасте до 3-х лет в негосударственные детсады.
Государственным детским садам, не работающим на полную мощность, будет разрешено принимать детей в возрасте от 2-х до 3-х лет в форме платных услуг.
При организации детских садов на предприятиях и в организациях, где в вечерние смены работают женщины, оплата труда воспитателей будет компенсироваться из бюджета.
Ранее в Узбекистане плата за детские сады увеличилась на 15 процентов. При этом в отдельных районах размер ежемесячных выплат был установлен со скидкой в 50 процентов.
Также в августе президент подписал указ о введении детских пособий для малообеспеченных семей.