https://uz.sputniknews.ru/20220324/jestkiy-otvet-zapadu-ekonomist-o-reshenii-perevesti-raschety-za-gaza-v-rubli-23520222.html

Жесткий ответ Западу: экономист о решении перевести расчеты за газа в рубли

Жесткий ответ Западу: экономист о решении перевести расчеты за газа в рубли

Перевод расчетов за газ на национальную валюту сделает западные страны более уязвимыми, а рубль – более крепким, считает экономист. Какие еще выгоды несет такое решение – в интервью Sputnik.

2022-03-24T08:00+0500

2022-03-24T08:00+0500

2022-03-24T08:00+0500

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газ

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запад

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Президент России Владимир Путин поручил дать директиву "Газпрому" по переводу контрактов с недружественными странами в рубли. Европа сейчас не может обойтись без газа из России, которая обеспечивает 30-40% потребляемого природного газа в западных странах. Переход на расчеты в рублях должен показать "партнерам", что санкционная война – это дорога с двусторонним движением, считает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец."Если западные компании покупают газ за рубли, они должны прийти на российскую биржу, купить эти рубли, создать на корреспондентских счетах в российских банках какой-то запас этот рублей, после этого заплатить за газ. То есть они всегда должны поддерживать определенный запас рублей на этих корр.счетах, что делает рубль более востребованной валютой, а наших "стратегических партнеров" - более уязвимыми перед возможностью ареста этих средств", - сказал он.Что означает такое решение, как оно повлияет на российскую и мировую экономику и заставит ли мир отказаться от доллара? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью "Sputnik на русском".

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газ, рубль, запад, видео