https://uz.sputniknews.ru/20220324/komu-nujna-karta-uzcard-mir-i-kak-s-ee-pomoschyu-perevodit-dengi-iz-rossii-23542678.html

Кому нужна карта "Uzcard-МИР" и как с ее помощью переводить деньги из России

Кому нужна карта "Uzcard-МИР" и как с ее помощью переводить деньги из России

В Узбекистане становятся все более востребованными платежная карта "Uzcard-МИР". Можно ли с ее помощью получать переводы от держателей российской карты "МИР" и кому пригодится кобейджинговая карта?

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане заметен рост спроса на платежные карты "Uzcard-МИР". Об этом агентству Sputnik сообщил заместитель директора департамента розничных услуг АКБ "Туронбанк" Эльдор Вахобов.18 марта Единый общереспубликанский процессинговый центр UZCARD опубликовал информацию о сотрудничестве с национальной платежной системой России "МИР", стартовавшем еще в 2019 году. Результатом этого взаимодействия, как заявили в пресс-службе компании, стал выпуск кобейджинговых карт "Uzcard-МИР".На сегодняшний день обладателями карт стали более 600 узбекистанцев, рассказал Эльдор Вахобов.И сумы, и рублиЧто такое кобейджинговая карта? Говоря простым языком, это карта, которая может работать одновременно с двумя платежными системами. В случае с картой "Uzcard-Мир" это национальная российская платежная система "Мир" и узбекская платежная система UZCARD.Сегодня открыть платежную карту "Uzcard-МИР" можно в пяти банках Узбекистана":В среднем процесс оформления занимает три рабочих дня. Для открытия карты от гражданина требуется заявление, паспорт, заключение договора с банком и оплата услуги.К слову, некоторые банки предлагают клиентам открыть платежную карту "Uzcard-МИР" через мобильное приложение, не выходя из дома. Причем идти за готовой картой в отделение банка тоже не придется – ее доставят по указанному адресу.Кому и для чего нужна карта "Uzcard-МИР"?Заявки на платежную карту "Uzcard-МИР" сейчас поступают в основном от трудовых мигрантов, постоянно работающих в России, а также от лиц, которые часто посещают РФ по причине командировок, рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе "Микрокредитбанка". Полезна карта и для любителей путешествовать.Эльдор Вахобов в свою очередь рассказал Sputnik Узбекистан, что "Туронбанк" активно сотрудничает с Агентством внешней трудовой миграции, которое рекомендует потенциальным мигрантам открыть карту "UZCARD-Мир".Дело в том, что держатели российских карт "Мир" могут отправлять денежные переводы на карты "Uzcard-МИР", которые адресат в Узбекистане получит в национальной валюте – сумах.По словам Эльдора Вахобова, в данный момент прорабатывается механизм перевода денежных средств от держателей карт "Uzcard-МИР" в Россию. Доступ к этой услуге является главным пожеланием владельцев карт.Еще один важный момент: карта работает не только в России. Действует она и в странах-участницах платежной системы "МИР" - Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. На территории этих стран расчет происходит в их национальных валютах.Где и что можно оплатить картой "UZCARD-Мир"?Совершить покупки с картой "UZCARD-Мир" можно во всех местах, где указан логотип платежной системы – в магазинах, кафе, автозаправках, сервисных компаниях.Владельцы карты могут также снимать деньги в банкоматах, класть деньги на счет, переводить средства с карты на карту, совершать оплаты по QR-кодам и оплачивать покупки и услуги онлайн.Как отмечается на сайте компании Uzcard, для граждан Узбекистана также введена система безналичной оплаты в общественном транспорте, включая бесконтактный способ. То есть с помощью карты можно совершать все поездки в метро или наземном транспорте.

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