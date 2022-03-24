https://uz.sputniknews.ru/20220324/mir-pomnit-23-goda-nazad-nachalis-bombardirovki-yugoslavii--video-23536703.html

Мир помнит: 23 года назад начались бомбардировки Югославии — видео

Мир помнит: 23 года назад начались бомбардировки Югославии — видео

Россияне вспоминают событие 23-летней давности, когда НАТО начал бомбить Белград. За 78 дней погибло свыше 2,5 тыс человек, включая 87 детей.

2022-03-24T15:42+0500

2022-03-24T15:42+0500

2022-03-24T15:42+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Россияне несут цветы и мягкие игрушки к посольству Сербии в Москве, сообщает РИА Новости. Сегодня годовщина событий 23-летней давности — начало бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии (СРЮ).Букеты гвоздик и тюльпанов появились у ограды вокруг здания посольства Сербии в Москве уже утром. Среди цветов можно увидеть плюшевого мишку с табличкой "Прости нас".24 марта 1999 года 19 стран во главе с США без согласования с Совбезом ООН начали наносить удары по европейской стране. Бомбардировки продолжались 78 дней.Более 10 тысяч самолетов сбросили на Югославию свыше 400 тысяч бомб и ракет. Применялись, в том числе, запрещенные международными соглашениями кассетные бомбы и снаряды с обедненным ураном. Последствия этого местные жители чувствуют до сих пор.По данным медиков, применение авиацией НАТО бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.Все началось с вооруженного противостояния албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии. Военная операция НАТО была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Независимые исследователи называют другие цели — Запад пытался окончательно оформить распад страны, продемонстрировать силу и испытать новое оружие.Нынешний президент США Джо Байден публично заявлял, что именно он предложил разбомбить страну.Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.

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россияне, посольство, сербия, нато