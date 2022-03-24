https://uz.sputniknews.ru/20220324/nazlo-babushke-kak-teper-letayut-zapadnye-samolety--infografika-23535300.html

"Назло бабушке": Как теперь летают западные самолеты — инфографика

"Назло бабушке": Как теперь летают западные самолеты — инфографика

Западные авиакомпании теряют миллионы долларов в неделю, тратят гораздо больше времени на перелеты и вынуждены повышать стоимость билетов.

2022-03-24T15:01+0500

2022-03-24T15:01+0500

2022-03-24T15:01+0500

в мире

самолет

авиакомпания

перелеты

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билет

небо

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Авиакомпании Европы и США из-за облета России суммарно потеряют до 3,5 миллиардов долларов в год, сообщил глава российского Минтранса Виталий Савельев.Больше всего, по его словам, пострадают европейцы. Их потери составят порядка 2-3 миллиардов долларов за год. Убытки американских компаний будут меньше — примерно 500 миллионов. В связи с российской спецоперацией на Украине ряд стран закрыл небо для полетов авиакомпаний РФ. В качестве ответной меры российскими авиавластями введены зеркальные ограничения на использование воздушного пространства России гражданскими воздушными судами зарубежных авиакомпаний.Это значительно увеличило для них время в пути. К примеру, в самолете из Лондона в Токио пассажир теперь проведет почти на 4 часа больше, чем ранее.Из-за увеличения летного времени часть авиакомпаний и вовсе отказалась осуществлять рейсы в Азию, а еженедельные издержки авиакомпаний 19 стран, по данным того же Минтранса, увеличились на более чем 37,5 млн долларов из-за новых маршрутов.Министр Савельев отметил, время полета иностранных компаний из-за облета России увеличилось на 2-3 часа, а один час полета - это около 7,5 тонн керосина.Минтранс РФ в субботу сообщал, что ежедневно через российское воздушное пространство, в том числе с использованием такого популярного воздушного коридора, как Транссибирский маршрут, проходили сотни иностранных рейсов из Европы, Великобритании, Канады и США в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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самолет, авиакомпания, перелеты, стоимость, билет, небо