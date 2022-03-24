https://uz.sputniknews.ru/20220324/uzbekistan-evakuiroval-iz-ukrainy-esche-146-chelovek-23543858.html

Узбекистан эвакуировал из Украины еще 146 человек

Узбекистан эвакуировал из Украины еще 146 человек

С 28 февраля по 24 марта Узбекистан осуществил 27 вывозных авиарейсов, на родину вернулось 6 030 соотечественников.

2022-03-24T20:54+0500

2022-03-24T20:54+0500

2022-03-24T20:54+0500

специальная военная операция россии в донбассе

узбекистан

украина

родина

соотечественники

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В среду в Узбекистан вернулись еще 146 граждан республики, эвакуированных из Украины.Как сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, самолет с узбекистанцами вылетел из польского города Катовице. На его борту находились, в том числе, 42 женщины, 12 детей и 2 младенца.Отмечается, что в период с 28 февраля по 24 марта Узбекистан осуществил 27 авиарейсов, на родину вернулось 6 030 соотечественников.В прошлую субботу посол Узбекистана в Польше Бахром Бабаев объявил о завершении эвакуации узбекистанцев. Сообщалось, домой вернулось порядка шести тысяч граждан.Эвакуацией занимались дипмиссии на Украине и Польше. Сотрудники посольств контролировал пересечение границы, устройство узбекистанцев в накопительном пункте и их доставку в аэропорт Катовице.Отмечается, что дипломатические представительства продолжают находиться в постоянном контакте с гражданами Узбекистана и все также координируют работу по их эвакуации. Посольство Узбекистана на Украине в данное время базируется во Львове.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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