https://uz.sputniknews.ru/20220324/v-uzbekistane-proveryat-50-tys-jenschin-na-vpch-23531590.html

В Узбекистане проверят 50 тыс. женщин на ВПЧ

В Узбекистане проверят 50 тыс. женщин на ВПЧ

Скрининг для профилактики рака пройдет в трех областях страны продлится до конца 2024 года.

2022-03-24T13:20+0500

2022-03-24T13:20+0500

2022-03-24T13:20+0500

общество

узбекистан

женщины

рак

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ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. В Узбекистане проходит масштабный скрининг женщин, призванный снизить риск рака. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали на проходящем в Ташкенте Конгрессе по инфекционным заболеваниям.Скрининг женщин на вирус папилломы человека (ВПЧ) стартовал в 2021 году. К концу 2024 года медики проверят 50 тыс. женщин в возрасте от 30 до 49 лет из Ташкента, Андижана и Самарканда.Вирус папилломы человека – один из серьезных факторов развития рака шейки матки, и регулярный скрининг на ВПЧ помогает предотвратить риск возникновения опухоли и снизить заболеваемость онкологией.Обследование проходит в рамках совместного пилотного проекта Минздрава Узбекистана, НИИ вирусологии и Корейского фонда международного здравоохранения (KOFIH).В 2022 году обследование стартовало в Андижане. Только за февраль здесь обследование прошли уже 10 тыс. жительниц.Заболеваемость раком шейки матки в Узбекистане составляет примерно 5-7 случаев на 100 тыс. женщин. Число новых случаев в год – около 1650, а смертность – около 750 человек ежегодно.Проект позволит впервые изучить распространенность ВПЧ в Узбекистане. Кроме этого будут разработаны специфические для республики стандарты по выявлению, профилактике рака и ведению женщин с ВПЧ.В Узбекистане лечению онкологических заболеваний в последнее время уделяют особое внимание. Так, в Ташкенте проходит модернизация Республиканского центра онкологии и радиологии. В нем помимо лечения пациентов будут проводить научные исследования. Для работы здесь привлекут зарубежных специалистов, в том числе экспертов из России.Медики Узбекистана и России сотрудничают по целому ряду направлений. Так, в Ташкенте открылся Центр детской онкогематологии, при создании которого власти изучили опыт Медицинского исследовательского центра имени Рогачева. Узбекистанские онкологи участвуют в исследованиях в области детского рака, проводимых в российском центре. Налажено сотрудничество и в других сферах здравоохранения.Читайте также: Как дети в Узбекистане побеждают рак - фото

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узбекистан, женщины, рак