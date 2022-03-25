https://uz.sputniknews.ru/20220325/duxovnoe-upravlenie-musulman-obyavilo-datu-nachala-ramadana-23567699.html

Духовное управление мусульман объявило дату начала Рамадана

Духовное управление мусульман объявило дату начала Рамадана

К совместному решению о дате начала священного для всех мусульман месяца пришли религиозные деятели трех стран – Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

2022-03-25T18:15+0500

2022-03-25T18:15+0500

2022-03-25T18:15+0500

общество

духовное управление мусульман

узбекистан

казахстан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Начало священного для всех мусульман месяца Рамадан в этом году придется на 2 апреля. К такому совместному решению пришли Духовные управления мусульман (ДУМ) трех стран: Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщает агентство Sputnik Казахстан.По сообщению пресс-службы ДУМ Казахстана, в Нур-Султане прошло заседание президиума Духовного управления, на котором и была определена дата начала священного месяца. Также в ходе заседания верховный муфтий призвал к благотворительности всех верующих.В этом году Рамадан начнется 2 апреля, а закончится 1 мая. Ураза хайит придется на 2 мая. Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.Напомним: Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-хайит (Ид аль-Фитр).

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духовное управление мусульман, узбекистан, казахстан, кыргызстан