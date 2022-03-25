https://uz.sputniknews.ru/20220325/ergashev-kakix-novyx-vlojeniy-stoit-ojidat-ot-investitsionnogo-foruma-v-tashkente-23569601.html

Эргашев: каких новых вложений стоит ожидать от Инвестиционного форума в Ташкенте

Эргашев: каких новых вложений стоит ожидать от Инвестиционного форума в Ташкенте

Первый Ташкентский международный форум стартовал 24 марта. На сегодняшний день участники мероприятия подписали уже 36 документов о сотрудничестве. 25.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-25T18:30+0500

2022-03-25T18:30+0500

2022-03-25T18:30+0500

экономика

форум

ташкент

бахтиёр эргашев

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Власти и деловые круги Узбекистана проводят Первый Ташкентский международный инвестиционный форум как некое приглашение к диалогу. Не всегда главной целью таких мероприятий является незамедлительное заключение инвестиционных соглашений, хотя нынешний форум принес уже 36 подписанных документов о сотрудничестве. Инвестиционный форум – это больше площадка для коммуникации представителей государства и бизнеса разных стран.Такое мнение в беседе с агентством Sputnik Узбекистан выразил директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев. По его мнению, Ташкентский международный инвестиционный форум полностью выполнил свое предназначение – особую значимость ему придало участие президента Шавката Мирзиёева."Очень важны его слова о том, что формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для инвесторов – это одно из ключевых направлений экономической политики в Узбекистане", - считает эксперт.Также, как отмечает Батиёр Эргашев, показательно, что в форуме участвует множество спикеров, в том числе российская делегация."Это показатель того, что Россия заинтересована в дальнейшем экономическом партнерстве с Узбекистаном, - говорит Эргашев. – Можно утверждать, что узбекистанско-российское инвестиционное сотрудничество выходит на качественно новый уровень. Раньше мы видели экономическое взаимодействие Узбекистана и России только через призму обмена товаров, торговлю. Инвестиционная составляющая присутствовала, но в основном она касалась сферы энергетики, добычи углеводородов".Однако после 2016 года картина начала меняться, подчеркивает эксперт. Российский банковский капитал начал вкладывать средства в реализацию крупных инвестиционных проектов Узбекистана. Например, к таким проектам можно отнести возведение Ташкентского металлургического завода стоимостью $420 млн. Строительством объекта занималась российская группа "Метпром"."Российские банки серьезно вложились в строительство завода GTL в Кашкадарье. Российские инвесторы начинают активно входить в проект Алмалыкского горно-металлургического комбината по освоению месторождений меди и строительству комплекса по ее переработке. Кроме этого, Россия планирует восстанавливать цепочки производств в гражданском авиастроении Узбекистана", - перечисляет Бахтиёр Эргашев.Отдельно эксперт прокомментировал недавний визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан."Нынешняя поездка получилась очень деловой и продуктивной. Ее основной результат – открытие химико-индустриального технопарка "Чирчик". Интерес к нему в качестве резидентов уже проявляют три российские компании, которые работают в Татарстане. Это не просто заявка, в самое ближайшее время здесь уже начнется практическая работа", - говорит Эргашев.Вообще, Татарстан является одним из лидеров среди российских регионов по сотрудничеству с Узбекистаном, напоминает эксперт. Если товарооборот с Россией в целом достиг $7,5 млрд, из них более $200 млн приходится на Татарстан.

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форум, ташкент, бахтиёр эргашев