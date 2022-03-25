https://uz.sputniknews.ru/20220325/kak-uzbekistan-predlagaet-protivostoyat-terrorizmu--glavnoe-s-zasedaniya-soveta-shos-23564329.html

Как Узбекистан предлагает противостоять терроризму – главное с заседания Совета ШОС

Как Узбекистан предлагает противостоять терроризму – главное с заседания Совета ШОС

О чем говорили члены совета, и какая страна в ближайшем времени пополнит ряды Шанхайской организации сотрудничества, читайте в материале Sputnik.

2022-03-25T17:20+0500

2022-03-25T17:20+0500

2022-03-25T17:20+0500

политика

шос

узбекистан

борьба с терроризмом

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Два прошедших десятилетия показали, что стратегический выбор по созданию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне 2001 года оказался верным и дальновидным.Об этом 25 марта в ходе 37-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС) рассказал заместитель министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Как Узбекистан председательствует в ШОССегодня в ШОС сложилась разветвленная система практического взаимодействия профильных министерств и ведомств по вопросам безопасности. В этом году председательство ШОС перешло к Узбекистану. Республика подготовила план действий по выполнению всех поставленных задач.Речь идет о проведении более 80 мероприятий. Из них 30 планируется провести на уровне руководителей министерств и ведомств, уточнил Владимир Норов.В этом году Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде. Узбекская сторона готовится очень тщательно. Заседание Совета РАТС ШОС – одно из главных мероприятий, направленных на подготовку этого саммита и его основных документов, также отметили на заседании Совета.Ранее Россия заявляла, что поддержит все инициативы Узбекистана во время его председательства в ШОС. "Приоритеты Шавката Мирзиёева нами поддерживаются, и мы будем оказывать Узбекистану всяческую поддержку", - сказал в октябре прошлого года специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.К числу этих приоритетов относится разработка программы развития внутрирегиональной торговли, а также принятие программы промышленной кооперации.Кроме этого, глава Узбекистана предлагал принять Стратегию ШОС в области транспортной взаимосвязанности и усилить сотрудничество государств-членов организации в борьбе с бедностью.Об АфганистанеВопрос обеспечения мира и стабильности в Афганистане является одним из важных условий, фактором обеспечения стабильности на всем пространстве организации, отмечает Владимир Норов.Норов также добавил, что планируется принять комплексный план по реализации положения Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов. Данный план будет действовать с 2023 по 2027 годы.Как уточнил Владимир Норов, что документ предусматривает конкретные практические мероприятия, обеспечивающие сбалансированное и поступательное развитие сотрудничества государств-членов ШОС по всем направлениям, в том числе и в сфере безопасности.Что предлагают Индия и КазахстанНа заседании Совета РАТС ШОС также стало известно, что индийская сторона предложила провести в 2022 году на территории Индии совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-членов ШОС "Манесар-антитеррор-2022". А Казахстан - совместную пограничную операцию "Граница дружбы-2022".Между тем, первый заместитель председателя службы госбезопасности Узбекистана Батыр Турсунов отметил назначение нового директора Исполнительного комитета РАТС ШОС Руслана Мирзаева.В свою очередь Руслан Мирзаев рассказал, что участники организации с нетерпением ожидают вступления в ряды ШОС Исламской Республики Иран.По словам Батыра Турсунова, в нынешних непростых условиях важнейшая миссия каждого государства – сохранение мира и стабильности в своей стране. При этом особую важность обретает укрепление партнерских отношений и потенциала компетентных органов, готовность реагировать на любые риски и опасности. А этого, по мнению Турсунова, практически невозможно добиться в одиночку.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году. Ее участниками являются Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Пакистан и Индия.Статусом постоянных членов обладают Индия и Пакистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Беларусь.

узбекистан

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

шос, узбекистан, борьба с терроризмом