https://uz.sputniknews.ru/20220325/kak-uzbekistan-predlagaet-protivostoyat-terrorizmu--glavnoe-s-zasedaniya-soveta-shos-23564329.html
Как Узбекистан предлагает противостоять терроризму – главное с заседания Совета ШОС
Как Узбекистан предлагает противостоять терроризму – главное с заседания Совета ШОС
О чем говорили члены совета, и какая страна в ближайшем времени пополнит ряды Шанхайской организации сотрудничества, читайте в материале Sputnik.
2022-03-25T17:20+0500
2022-03-25T17:20+0500
2022-03-25T17:20+0500
политика
шос
узбекистан
борьба с терроризмом
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Два прошедших десятилетия показали, что стратегический выбор по созданию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне 2001 года оказался верным и дальновидным.Об этом 25 марта в ходе 37-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС) рассказал заместитель министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Как Узбекистан председательствует в ШОССегодня в ШОС сложилась разветвленная система практического взаимодействия профильных министерств и ведомств по вопросам безопасности. В этом году председательство ШОС перешло к Узбекистану. Республика подготовила план действий по выполнению всех поставленных задач.Речь идет о проведении более 80 мероприятий. Из них 30 планируется провести на уровне руководителей министерств и ведомств, уточнил Владимир Норов.В этом году Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде. Узбекская сторона готовится очень тщательно. Заседание Совета РАТС ШОС – одно из главных мероприятий, направленных на подготовку этого саммита и его основных документов, также отметили на заседании Совета.Ранее Россия заявляла, что поддержит все инициативы Узбекистана во время его председательства в ШОС. "Приоритеты Шавката Мирзиёева нами поддерживаются, и мы будем оказывать Узбекистану всяческую поддержку", - сказал в октябре прошлого года специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.К числу этих приоритетов относится разработка программы развития внутрирегиональной торговли, а также принятие программы промышленной кооперации.Кроме этого, глава Узбекистана предлагал принять Стратегию ШОС в области транспортной взаимосвязанности и усилить сотрудничество государств-членов организации в борьбе с бедностью.Об АфганистанеВопрос обеспечения мира и стабильности в Афганистане является одним из важных условий, фактором обеспечения стабильности на всем пространстве организации, отмечает Владимир Норов.Норов также добавил, что планируется принять комплексный план по реализации положения Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов. Данный план будет действовать с 2023 по 2027 годы.Как уточнил Владимир Норов, что документ предусматривает конкретные практические мероприятия, обеспечивающие сбалансированное и поступательное развитие сотрудничества государств-членов ШОС по всем направлениям, в том числе и в сфере безопасности.Что предлагают Индия и КазахстанНа заседании Совета РАТС ШОС также стало известно, что индийская сторона предложила провести в 2022 году на территории Индии совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-членов ШОС "Манесар-антитеррор-2022". А Казахстан - совместную пограничную операцию "Граница дружбы-2022".Между тем, первый заместитель председателя службы госбезопасности Узбекистана Батыр Турсунов отметил назначение нового директора Исполнительного комитета РАТС ШОС Руслана Мирзаева.В свою очередь Руслан Мирзаев рассказал, что участники организации с нетерпением ожидают вступления в ряды ШОС Исламской Республики Иран.По словам Батыра Турсунова, в нынешних непростых условиях важнейшая миссия каждого государства – сохранение мира и стабильности в своей стране. При этом особую важность обретает укрепление партнерских отношений и потенциала компетентных органов, готовность реагировать на любые риски и опасности. А этого, по мнению Турсунова, практически невозможно добиться в одиночку.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году. Ее участниками являются Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Пакистан и Индия.Статусом постоянных членов обладают Индия и Пакистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Беларусь.
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шос, узбекистан, борьба с терроризмом
Как Узбекистан предлагает противостоять терроризму – главное с заседания Совета ШОС
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В Ташкенте завершилось очередное заседание Совета региональной антитеррористической структуры ШОС. Как будет происходить борьба с терроризмом и какая страна в ближайшем времени пополнит ряды Шанхайской организации сотрудничества, читайте в материале Sputnik.
Два прошедших десятилетия показали, что стратегический выбор по созданию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне 2001 года оказался верным и дальновидным.
Об этом 25 марта в ходе 37-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС) рассказал заместитель министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
"За этот период РАТС ШОС прошла испытание временем, уверенно закрепилась как одна из ведущих площадок для комплексного обсуждения и выработки совместных решений по обеспечению безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Сегодня она объединяет почти половину населения мира и 60% Евразии", - добавил дипломат.
Как Узбекистан председательствует в ШОС
Сегодня в ШОС сложилась разветвленная система практического взаимодействия профильных министерств и ведомств по вопросам безопасности. В этом году председательство ШОС перешло к Узбекистану. Республика подготовила план действий по выполнению всех поставленных задач.
Речь идет о проведении более 80 мероприятий. Из них 30 планируется провести на уровне руководителей министерств и ведомств, уточнил Владимир Норов.
В этом году Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде. Узбекская сторона готовится очень тщательно. Заседание Совета РАТС ШОС – одно из главных мероприятий, направленных на подготовку этого саммита и его основных документов, также отметили на заседании Совета.
"Странам-членам ШОС уже предложено 35 документов, 8 из них уже согласованы, в том числе наши страны рассматривают проект Самаркандской декларации Саммита ШОС", - рассказал Норов.
Ранее Россия заявляла, что поддержит все инициативы Узбекистана во время его председательства в ШОС. "Приоритеты Шавката Мирзиёева нами поддерживаются, и мы будем оказывать Узбекистану всяческую поддержку", - сказал в октябре прошлого года специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
К числу этих приоритетов относится разработка программы развития внутрирегиональной торговли, а также принятие программы промышленной кооперации.
Кроме этого, глава Узбекистана предлагал принять Стратегию ШОС в области транспортной взаимосвязанности и усилить сотрудничество государств-членов организации в борьбе с бедностью.
Об Афганистане
Вопрос обеспечения мира и стабильности в Афганистане является одним из важных условий, фактором обеспечения стабильности на всем пространстве организации, отмечает Владимир Норов.
"Поэтому узбекская сторона предложила провести 29 июля конференцию высокого уровня, посвященную вопросам обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития Афганистана. Мы надеемся, что страны участницы примут в этом активное участие", - рассказал дипломат.
Норов также добавил, что планируется принять комплексный план по реализации положения Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов. Данный план будет действовать с 2023 по 2027 годы.
Как уточнил Владимир Норов, что документ предусматривает конкретные практические мероприятия, обеспечивающие сбалансированное и поступательное развитие сотрудничества государств-членов ШОС по всем направлениям, в том числе и в сфере безопасности.
Что предлагают Индия и Казахстан
На заседании Совета РАТС ШОС также стало известно, что индийская сторона предложила провести в 2022 году на территории Индии совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-членов ШОС "Манесар-антитеррор-2022". А Казахстан - совместную пограничную операцию "Граница дружбы-2022".
Между тем, первый заместитель председателя службы госбезопасности Узбекистана Батыр Турсунов отметил назначение нового директора Исполнительного комитета РАТС ШОС Руслана Мирзаева.
"За прошедшие три месяца на этом посту директор уже провел ряд важных встреч, подписал от имени исполкома трехсторонний документ, отмечающий совместную позицию по вопросам противодействия терроризму и экстремизму", - рассказал Батыр Турсунов.
В свою очередь Руслан Мирзаев рассказал, что участники организации с нетерпением ожидают вступления в ряды ШОС Исламской Республики Иран.
По словам Батыра Турсунова, в нынешних непростых условиях важнейшая миссия каждого государства – сохранение мира и стабильности в своей стране. При этом особую важность обретает укрепление партнерских отношений и потенциала компетентных органов, готовность реагировать на любые риски и опасности. А этого, по мнению Турсунова, практически невозможно добиться в одиночку.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году. Ее участниками являются Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Пакистан и Индия.
Статусом постоянных членов обладают Индия и Пакистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Беларусь.