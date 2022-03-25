https://uz.sputniknews.ru/20220325/kakie-regiony-stali-liderami-torgovli-v-fevrale-23571590.html
Какие регионы стали лидерами торговли в феврале
Какие регионы стали лидерами торговли в феврале
В стране наблюдается рост таможенных поступлений в госбюджет.
2022-03-25T19:40+0500
2022-03-25T19:40+0500
2022-03-25T19:40+0500
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане по сравнению с показателями 2021 года на 15,4% вырос объем экспорта товаров с начала 2022-го. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет республики.По данным ведомства, значительный рост объемов экспорта товаров зафиксирован сразу в нескольких областях страны:Тем временем, как сообщают эксперты Центра экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИР), поступления в государственный бюджет по таможенным платежам увеличились на 47,1%. Наибольший рост объема поступлений приходится на Джизакскую, Хорезмскую, Андижанскую, Кашкадарьинскую и Сырдарьинскую области."Увеличение таможенных поступлений обеспечено за счет роста внешнеторгового оборота, увеличения производственных мощностей страны, упрощения процедур таможенного администрирования", - сообщили в пресс-службе организации.Между тем в сфере торгового оборота Россия остается ключевым партнером Узбекистана. Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года товарооборот Узбекистана с Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
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узбекистан
Какие регионы стали лидерами торговли в феврале
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В Узбекистане наблюдается рост таможенных поступлений за счет роста внешнеторгового оборота.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане по сравнению с показателями 2021 года на 15,4% вырос объем экспорта товаров с начала 2022-го. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет республики.
По данным ведомства, значительный рост объемов экспорта товаров зафиксирован сразу в нескольких областях страны:
Кашкадарьинской (на 89,9%);
Тем временем, как сообщают эксперты Центра экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИР), поступления в государственный бюджет по таможенным платежам увеличились на 47,1%. Наибольший рост объема поступлений приходится на Джизакскую, Хорезмскую, Андижанскую, Кашкадарьинскую и Сырдарьинскую области.
"Увеличение таможенных поступлений обеспечено за счет роста внешнеторгового оборота, увеличения производственных мощностей страны, упрощения процедур таможенного администрирования", - сообщили в пресс-службе организации.
Между тем в сфере торгового оборота Россия остается ключевым партнером Узбекистана. Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года товарооборот Узбекистана с Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.