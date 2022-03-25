https://uz.sputniknews.ru/20220325/kakie-regiony-stali-liderami-torgovli-v-fevrale-23571590.html

Какие регионы стали лидерами торговли в феврале

Какие регионы стали лидерами торговли в феврале

В стране наблюдается рост таможенных поступлений в госбюджет.

2022-03-25T19:40+0500

2022-03-25T19:40+0500

2022-03-25T19:40+0500

экономика

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19964303_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_ac89beebefba0a97a672fcdf0f725361.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане по сравнению с показателями 2021 года на 15,4% вырос объем экспорта товаров с начала 2022-го. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет республики.По данным ведомства, значительный рост объемов экспорта товаров зафиксирован сразу в нескольких областях страны:Тем временем, как сообщают эксперты Центра экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИР), поступления в государственный бюджет по таможенным платежам увеличились на 47,1%. Наибольший рост объема поступлений приходится на Джизакскую, Хорезмскую, Андижанскую, Кашкадарьинскую и Сырдарьинскую области."Увеличение таможенных поступлений обеспечено за счет роста внешнеторгового оборота, увеличения производственных мощностей страны, упрощения процедур таможенного администрирования", - сообщили в пресс-службе организации.Между тем в сфере торгового оборота Россия остается ключевым партнером Узбекистана. Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года товарооборот Узбекистана с Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан