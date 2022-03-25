https://uz.sputniknews.ru/20220325/moloko-za-30-tysyach-dollarov--skandalnyy-tender-vyyavili-v-kazaxstane-23560816.html

Молоко за 30 тысяч долларов – скандальный тендер выявили в Казахстане

Молоко за 30 тысяч долларов – скандальный тендер выявили в Казахстане

После пересмотра цен стоимость молока составила 223 тенге, или чуть больше 5 тысяч сумов.

2022-03-25T15:20+0500

2022-03-25T15:20+0500

2022-03-25T15:20+0500

в мире

молоко

казахстан

тендер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22977175_0:227:3068:1953_1920x0_80_0_0_aa0dcd29bf4580205496aac8ec05dda1.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Казахстане сотрудники Антикоррупционной службы (Антикор) обнаружили странный тендер, запланированный в Кызылординской области, сообщает агентство Sputnik Казахстан.Одно из местных ведомств, Шиелийский районный отдел образования планировал закупить один литр натурального молока стоимостью около $28 тыс.Также работники Антикора выявили в Кызылординской области другой необоснованно завышенный план закупок – в средней школе Кармашинского района рассчитывали приобрести 125 детских курток общей суммой в $42 тыс.В результате Антикор направил предложения пересмотреть цены, после которого стоимость литра молока снизилась до 223 тенге, или 5182 сумов, а цена одной куртки сократилась до 16 701 тенге, или 388 110 сумов.Между тем, в управлении образования Кызылординской области заявили, что в действительности никто не собирался проводить тендеры на такие огромные суммы. Стоимость закупок, по словам представителей ведомства, изменилась из-за технических неполадок в системе.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

молоко, казахстан, тендер