https://uz.sputniknews.ru/20220325/moloko-za-30-tysyach-dollarov--skandalnyy-tender-vyyavili-v-kazaxstane-23560816.html
Молоко за 30 тысяч долларов – скандальный тендер выявили в Казахстане
Молоко за 30 тысяч долларов – скандальный тендер выявили в Казахстане
После пересмотра цен стоимость молока составила 223 тенге, или чуть больше 5 тысяч сумов.
2022-03-25T15:20+0500
2022-03-25T15:20+0500
2022-03-25T15:20+0500
в мире
молоко
казахстан
тендер
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Казахстане сотрудники Антикоррупционной службы (Антикор) обнаружили странный тендер, запланированный в Кызылординской области, сообщает агентство Sputnik Казахстан.Одно из местных ведомств, Шиелийский районный отдел образования планировал закупить один литр натурального молока стоимостью около $28 тыс.Также работники Антикора выявили в Кызылординской области другой необоснованно завышенный план закупок – в средней школе Кармашинского района рассчитывали приобрести 125 детских курток общей суммой в $42 тыс.В результате Антикор направил предложения пересмотреть цены, после которого стоимость литра молока снизилась до 223 тенге, или 5182 сумов, а цена одной куртки сократилась до 16 701 тенге, или 388 110 сумов.Между тем, в управлении образования Кызылординской области заявили, что в действительности никто не собирался проводить тендеры на такие огромные суммы. Стоимость закупок, по словам представителей ведомства, изменилась из-за технических неполадок в системе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
молоко, казахстан, тендер
Молоко за 30 тысяч долларов – скандальный тендер выявили в Казахстане
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После пересмотра цен стоимость молока составила 223 тенге, или чуть больше 5 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Казахстане сотрудники Антикоррупционной службы (Антикор) обнаружили странный тендер, запланированный в Кызылординской области, сообщает агентство Sputnik Казахстан.
Одно из местных ведомств, Шиелийский районный отдел образования планировал закупить один литр натурального молока стоимостью около $28 тыс.
Также работники Антикора выявили в Кызылординской области другой необоснованно завышенный план закупок – в средней школе Кармашинского района рассчитывали приобрести 125 детских курток общей суммой в $42 тыс.
В результате Антикор направил предложения пересмотреть цены, после которого стоимость литра молока снизилась до 223 тенге, или 5182 сумов, а цена одной куртки сократилась до 16 701 тенге, или 388 110 сумов.
Между тем, в управлении образования Кызылординской области заявили, что в действительности никто не собирался проводить тендеры на такие огромные суммы. Стоимость закупок, по словам представителей ведомства, изменилась из-за технических неполадок в системе.