https://uz.sputniknews.ru/20220325/moskva-stavit-zapadu-gazovyy-ultimatum-chem-rossiya-otvetila-na-sanktsii-23565446.html

Москва ставит Западу "газовый ультиматум": чем Россия ответила на санкции?

Москва ставит Западу "газовый ультиматум": чем Россия ответила на санкции?

Зачем Россия переводит расчеты за газ с "недружественными странами" в рубли?

2022-03-25T17:55+0500

2022-03-25T17:55+0500

2022-03-25T17:55+0500

экономика

санкции

газ

рубль

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik, Вадим Павлов. В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в "недружественные страны". В течение недели Центробанк и правительство РФ должны определить порядок операций в российской валюте.О том, чем мотивировано данное решение и какие от него могут быть последствия – Sputnik узнал у экспертов.Что произошло?России более нет никакого смысла поставлять свои товары в Евросоюз, США и прочие "недружественные страны" (с полным списком можно ознакомиться тут - http://government.ru/docs/44745/), получая оплату в долларах, евро и ряде других валют. С таким заявлением в минувшую среду в ходе совещания с правительством РФ выступил президент страны Владимир Путин."Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа, — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые "недружественные страны", за российские рубли. То есть, отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", - сказал он.При этом глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами. То есть, нарушать договоренности и прерывать поставки Россия не намерена.Покупатели из "недружественных стран" продолжат получать те же объемы по тем же ценам, просто для них, вероятно, появятся своего рода допсоглашения к действующим контрактам, которые обяжут их выполнять одно лишнее действие при осуществлении сделки – конвертировать валюту в рубли.Возможен ли переход на рубли?С технической точки зрения никаких проблем в переходе на поставки в рублях нет, потому что никто не собирается менять формулу ценообразования, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков."В контрактах "Газпрома" по-прежнему идет привязка к стоимости газа на спотовых рынках, где торговля идет в долларах. Просто теперь в последний момент - когда покупатель должен будет передать деньги "Газпрому" - он будет передавать их не в долларах или евро, а в рублях. Если сейчас "Газпром" должен в течение трех дней продать 80% от своей валютной выручки на внутренней бирже – фактически, менять доллары и евро на рубли – то теперь покупателю самому нужно будет идти на биржу, менять свою валюту и отдавать "Газпрому" сразу российские рубли".То есть, по словам эксперта, для покупателей российского газа принципиально ничего не меняется. "Да, одно лишнее действие для них появляется, но подобные действия, во-первых, не запрещены, а во-вторых, у западных компаний даже каких-то издержек не появляется, чтобы приобрести рубли", - говорит он.Зачем это нужно?"Данное решение российской власти мотивировано тем, что Запад заморозил часть активов РФ, выраженную в иностранной валюте, - считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. – А так как недружественные нам страны и их компании, которые до сих пор покупают наши энергоносители, отказываются эти средства размораживать, значит они будут возвращаться иным способом. Представляется это так, что европейская компания идёт в наш Центробанк, покупает на валюту рубли, а на них покупает газ. Таким образом, валюта постепенно перекачивается из Европы в Россию".Данная мера, соглашается Игорь Юшков, призвана показать западным покупателям, что их санкционная политика в отношении России бьет по ним самим."Конечно, европейским компаниям было бы очень просто прийти и купить массу рублей у российского Центробанка, но он находится под санкциями. Поэтому нынешние изменения призваны как раз продемонстрировать необходимость вывода ЦБ РФ из-под санкций. А до того момента западным покупателям придется идти на биржу, самим смотреть, кто из компаний, готовых обменять рубли на доллары и евро, не находится в санкционном списке, с кем им взаимодействовать можно, а с кем нельзя. Стоит отметить, что компаний, не попавших в этот черный список и готовых продавать большие объемы рублей, не так уж много", - рассказал Игорь Юшков.Поэтому нынешние меры призваны показать, что Запад сам ввел санкции против ЦБ РФ и ряда российских компаний, а теперь не может удобно для себя купить достаточное количество рублей, необходимых для покупки газа, продолжает он."Ну и, конечно, это определенный ультиматум со стороны России: либо мы торгуем в рублях, либо не торгуем никак, - говорит Игорь Юшков. - Если для западных компаний перейти на рубль труда не составит, технически это будет несложно осуществить, то вот для западных политиков согласиться на российский ультиматум будет тяжело. Поэтому, я думаю, именно на политическом уровне будет довольно большое противодействие со стороны Запада".Помимо этого не стоит забывать о том, что страны Запада могут в любой момент заблокировать или заморозить средства, как уже произошло с частью золотовалютных резервов России, говорит ведущий эксперт ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Однако перевод расчетов за поставки газа в рубли снижает такие риски при продаже газа.Напомним, бывший посол США в России Майкл Макфол на днях предложил интересную схему закупки российских ресурсов. Заключалась она в том, что Россия должна продолжать экспортировать нефть в "демократические страны", но получатели должны удерживать оплату этих энергоресурсов на эскроу-счетах. Блокировка, согласно его идее, должна продолжаться до того момента, пока Владимир Путин не примет решение о прекращении спецоперации. Схожие предложения выдвигал и глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко."В целом Россия пытается напомнить, что Европа, не смотря на все свои заявления, все-таки достаточно сильно зависит от российского газа, - говорит Игорь Юшков. - Сейчас в пылу выработки новых санкций европейцы почему-то зачастую забывают, что зависимость действительно большая, что Россия - крупнейший поставщик газа на европейский рынок. И теперь они встанут перед выбором – подписывать допсоглашения о переводе в рубли или не подписывать. И когда они будут оценивать, что теперь делать, они как раз должны осознать, насколько они зависят от российских поставок"."Сейчас будет интересно понаблюдать за подписанием допсоглашений к контрактам, - говорит Станислав Митрахович. – Это будет значить, что несмотря на всю пропаганду о том, что российский газ Западу не нужен, он все-таки окажется нужен, иначе зачем подписывать новые договоры?".Как реагируют страны Запада?По состоянию на сегодняшний день в европейских странах присутствует разобщенность в вопросе расчетов с Россией за газ в рублях.Так, если определенная часть стран (среди них, например, Польша и страны Балтии) заявляет о невозможности расплачиваться за газ в рублях и об отказе от российского "голубого топлива", то другая часть стран (например, Болгария, Турция и Сербия) наоборот говорит о том, что у них нет никаких препятствий для осуществления выплат в рублях.В Германии – крупнейшем покупателе российского газа – также нет единой позиции по данному вопросу.Глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст заявил РБК, что теоретически Германия может расплачиваться за газ в рублях, но тогда стране пришлось бы обходить собственные санкции, тогда как глава министерства экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек настроен куда более категорично - обвиняет Россию в нарушении действующих договоров и называет принятое решение демонстрацией того, что РФ не является надежным поставщиком энергоносителей.К слову, насколько надежным держателем российских ЗВР является Германия, вместе с союзниками заморозившаяся активы России на своей территории, господин Хабек не уточнил.Александр Фролов считает, что допсоглашения к договорам, предусматривающие переход на расчеты за газ в рублях, подпишут не все страны Запада."Некоторые договоры, очевидно, будут расторгнуты. Я более чем уверен, что как минимум досрочно расторгнуть контракт попытается польская PGNiG. Но это, в основном, будет связано с тем простым фактом, что контракт и так подписан до конца 2022 года, а о его продлении речи не идет. То есть, в текущем году срок действия контракта истекает, и такое досрочное расторжение будет "красивым" жестом со стороны поляков, будто они расторгают и им за это ничего не будет", - говорит эксперт.Неким стимулом, который позволил бы западным компаниям переключиться на оплату газа в рублях, была бы определенная скидка, которую они бы получали при переключении на рубли, продолжает Александр Фролов."В принципе, расторжение договоров возможно, - говорит Станислав Митрахович. - Вопрос в том, готовы ли к этому потребители, потому что одно дело говорить о сокращении потребления российского газа, отказа от него, а другое дело – сделать это здесь и сейчас".Эксперт считает, что как минимум часть европейских компаний согласится на переход на рубли. "Сейчас определенная часть стран будет уговаривать других объявить какое-то тотальное эмбарго, но нет уверенности, что такое желание будет разделено другими странами в Европе. Например, Болгария уже заявила о готовности платить рублями. Тогда не будет никакой единой позиции на Западе, возможен раскол по этому вопросу, который, кстати, был бы выгоден России", - рассказал Станислав Митрахович.На странах постсоветского пространства (за исключением стран Балтии и, вероятно, Украины) это решение никак не скажется, считают эксперты. Так, Молдова уже выразила готовность рассчитываться в рублях, в ЕАЭС инициатива тоже поддерживается."Это решение было озвучено в отношении "недружественных стран", тогда как страны постсоветского пространства в основном высказали поддержку или же заняли нейтральную позицию, - отмечает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. - Поэтому, пока с ними торговля в долларах будет продолжена, но это не означает, что в будущем она не перейдёт на рубли"."Принудительный переход на рубли происходит только для "недружественных стран", - продолжает Игорь Юшков. - Поэтому панические заявления со стороны, например, Сербии выглядят довольно странно, ведь их никто не заставляет переходить на другую валюту – в какой хотите, в такой и расплачивайтесь. Это решение касается только тех стран, которые ввели санкции против России".Что будет с рублем?В среду курс доллара США на бирже составлял приблизительно 100 руб. Однако после заявления Владимира Путина о переходе к расчетам за газ в рублях курс снизился до 95 руб. за $1.На 25 марта ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 96,0458 руб., что на 7 руб. 11,6 коп. ниже предыдущего показателя.Опрошенные Sputnik эксперты считают, что эта тенденция сохранится и данное решение положительно повлияет на российскую валюту."Эта новость сразу после объявления привела к укреплению нашей валюты на 5 руб. в моменте,- говорит Аяз Алиев. - В долгосрочной же перспективе это может привести к прецеденту в других секторах и отраслях. Это снизит спрос на доллары и повысит спрос на рубли, что, безусловно, отразится на курсе"."Рубль укрепится, потому что на него будет больший спрос, - продолжает Игорь Юшков. - Если раньше "Газпром" продавал на бирже 80% валютной выручки, то теперь, получается, вся эта выручка, вся стоимость газа в валюте будет обмениваться на рубли на бирже"."Курс рубля укрепится и станет более стабильным, - соглашается Александр Фролов. – Ведь чем больше востребована наша валюта, тем стабильнее курс. Тем более есть ответ перед своими респондентами, вы не будете сильно девальвировать свою валюту, если многие международные контракты завязаны именно на неё"."На курсе рубля, скорее всего, это скажется позитивно, потому что приток валюты в страну точно будет идти, будут минимизированы риски заморозки средств, - продолжает Станислав Митрахович. - Условно говоря, вполне могло бы быть так, что платеж за газ в западном банке был бы заморожен и до России бы не дошел, тогда как теперь подобные риски будут несколько сокращены. Ну а доллары будут все равно приходить в страну. Это все и поддержит курс рубля".Что будет с ценами на газ?После заявления Владимира Путина стоимость газа в Европе 23 марта увеличилась более чем на 20% и на пике превышала $1500 за тысячу кубометров.Опрошенные Sputnik эксперты считают, что цены на газ могут вырасти на фоне дальнейшего развития ситуации."Если переход на торговлю в рублях не устроит покупателей, значит торговли не будет. Тогда цены на газ в Европе будут очень высокими. Если переход будет, значит цены могут даже немножко успокоиться", - отмечает Станислав Митрахович."Данное решение не влияет на стоимость газа само по себе, - говорит Игорь Юшков. - Но если какие-то компании, например, будут не согласны с переходом на рубль и это приведет к остановке поставок газа из России в их адрес, тогда мы увидим дефицит предложения на газовом рынке. В итоге - огромный рост цены из-за того, что произойдет хотя бы частичное прерывание российских поставок в Европу"."Цены на газ выросли не из-за самого решения, - продолжает Александр Фролов. - Мир находится в ситуации энергетического и экономического кризисов, начавшихся еще в 2021 году. Сейчас есть логическое продолжение этого кризиса, которое получило некие новые вводные после начала конфликта на Украине. И европейский рынок, крайне либерализованный и опирающийся на биржевую торговлю, как на источник основных индикаторов для определения цены на энергоресурсы внутри региона, крайне падок сейчас на любые новости – неважно, негативные они или позитивные".Поэтому, по его словам, после появления любых новостей, касающихся энергоносителей, цены на них начинают резко колебаться."Колебаться они начинают, как правило, в сторону повышения, потому что в ЕС культивируется мысль о том, что Россия может в любой момент прервать поставки энергоносителей. Любая новость из России воспринимаемся вот в этом контексте, что Россия может прервать поставки. Также любая новость в период максимальной неопределенности вызывает опасения. На Западе опять появляются желания запастись газом, возникает резкий рост спроса и резко растут цены", - рассказывает эксперт.

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санкции, газ, рубль