https://uz.sputniknews.ru/20220325/press-slujba-jirinovskogo-oprovergla-sluxi-o-ego-smerti-23559345.html

Пресс-служба Жириновского опровергла слухи о его смерти

Пресс-служба Жириновского опровергла слухи о его смерти

В комментарии Sputnik Узбекистан специалист по связям с общественностью ЛДПР Виктор Козин заявил, что состояние Владимира Жириновского стабильное.

2022-03-25T14:21+0500

2022-03-25T14:21+0500

2022-03-25T14:26+0500

политика

владимир жириновский

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Владимир Жириновский на данный момент находится под наблюдением врачей. Об этом сообщил специалист пресс-службы партии ЛДПР Виктор Козин, с которым связался корреспондент Sputnik Узбекистан."Владимир Жириновский жив, мы уже опубликовали опровержение", - заявил Козин.Опровержение новостей о смерти политика опубликовано в Telegram-канале партии, где слухи о состоянии Жириновского назвали "грязной провокацией желтой прессы, которая уже тридцать лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР".Состояние политика стабильно, также сообщил Виктор Козин. Информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердил и руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин."Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на плановую процедуру", - говорится в сообщении.Ранее ряд СМИ сообщил о смерти Владимира Жириновского от коронавируса в возрасте 75 лет.

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владимир жириновский